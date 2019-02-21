جيمس بيكر يفضح بندر بن سلطان: كاذب ولم اقل شيئا يتعلق بقطر!

نفى وزير الخارجية الأسبق جيمس بيكر جملة الأكاذيب التي رواها الأمير بندر بن سلطان رئيس الإستخبارات السعودية الأسبق, في لقاء مع صحيفة “الاندبندنت” في نسختها العربية التي تصدر من السعودية.

وجاء في بيان جيمس بيكر وزير الخارجية الأمريكية الأسبق, الذي رصدته “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, “فيما يتعلق باللقاء الذي ظهر يوم ١٩ فبراير في الإندبندنت العربية لا أذكر قطعيا أنني قد قلت للأمير السعودي بندر بن سلطان خلال حرب الخليج بأن القطريين أغبياء ودعهم يتعلموا”

Statement of Honorary Chair James A. Baker, III: pic.twitter.com/RjT2LAA2v0 — Baker Institute (@BakerInstitute) February 21, 2019

وكان الأمير السعودي قد سرد قصة من خياله خلال مقابلته مع الاندبندنت, قد قال إن وزير الخارجية الامريكي السابق وصف القطريين بالأغبياء خلال لقاء جمعهما في واشنطن بعد لقاء جمع الأول بـ”حمد بن جاسم” وزير الخارجية القطري السابق وسفير قطر في واشنطن آنذاك.

ويقول الأمير السعودي إن بن جاسم ذهب إلى واشنطن وطلب من جيمس بيكر رأيه في استعداد الدوحة لاستضافة القوات الأميركية في الخليج بعد انتهاء حرب تحرير الكويت، مضيفاً ” ومن سوء تدبير حمد بن جاسم أنه ظن أن بيكر سيخفي الأمر “.

وأضاف الامير السعودي قائلاً نقلاً على لسان الوزير الأمريكي الذي أحرجه في بيان نفى كل ما قاله للاندبندنت, ” قال له إن قطر مستعدة لاستضافة قواتكم وتجهيز قاعدة عسكرية وندفع مبلغاً سنوياً لكن بشرط لا تخبروا السعوديين”.

وتابع بن سلطان الذي قالت الصحيفة انه كان يضحك خلال سرده التفاصيل..” ضحك بيكر من طلب حمد بن جاسم وقال له هذا ليس اختصاصي بل من اختصاص وزير الدفاع “, وأضاف وكأنه كان ضمن الجلسة, خرج بن جاسم، وفورًا اتصل بي جيمس بيكر وقال: إذا لديك وقت قم بزيارتي، فزرته. جلست وقال لك عندي سر وأريد إخبارك به. مازحته ووضعت يديٍّ على أذنيَّ، وقلت له غير متقبل لأي أسرار إضافية، لدينا من المشاكل ما يكفينا. قال: جاءني حمد بن جاسم ثم أخبرني بما دار بينهما”.

ويواصل الأمير بندر الواثق من نفسه : “قال بيكر لي : أخبرت الرئيس بوش وديك تشيني واتفقنا أن أبلغ حمد بن جاسم إنه لا داعي للانتظار لأن الجميع مشغولون بالانتخابات، وكذلك نحن ننتظر رد السعودية لو كان لديهم اعتراض. ضحكت من تصرف بيكر، وقلت له “فشلتوا الرجال”، كان رد بيكر عن تصرف القطريين : “أغبياء دعهم يتعلمون”. !