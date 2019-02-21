جمال ريان: شمس السعودية لن تشرق أبدا وهي مسؤولة عن كل عذابات الشعب الفلسطيني

حمل الإعلامي الفلسطيني والمذيع بقناة “الجزيرة” جمال ريان, السعودية المسؤولة عن عذابات الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى التحالف السعودي-الإسرائيلي على مدى 70 عاما، مؤكدا في الوقت نفسه على أن شمسها أفلت ولن تشرق أبدا.

وقال “ريان” في تدوينت له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مرفقا بها صورة لوزير الخارجية السعودي الراحل سعود الفيصل ورئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل شمعون بيريس:” هذا اللقاء جاء بعد ٧٠ عاما من التحالف السعودي الاسرائيلي الوثيق ضد القضية الفلسطينية”.

وأضاف في تغريدة اخرى مشيرا إلى عدم وجود مقارنة بين مصر والسعودية في دفاعها عن القضية الفلسطينية قائلا:” ستشرق شمس #مصر من جديد ،أما شمس السعودية فلن تشرق أبدا، مصر التي قاتلت إسرائيل من اجل أمنها القومي دفاعا عن فلسطين، لا يمكن مقارنتها بالسعودية التي لم ولن تقاتل أبداً ، #السعودية في أعناقها أسباب كل عذابات الشعب الفلسطيني ابد الدهر ، الله يعوض عليكم يا شعب مصر البطل”.

ستشرق شمس #مصر من جديد ،أما شمس السعودية فلن تشرق أبدا، مصر التي قاتلت إسرائيل من اجل أمنها القومي دفاعا عن فلسطين، لا يمكن مقارنتها بالسعوديةالتي لم ولن تقاتل أبداً ، #السعودية في أعناقها أسباب كل عذابات الشعب الفلسطيني ابد الدهر ، الله يعوض عليكم يا شعب مصر البطل #الخليج pic.twitter.com/4XzKgKIFSE — جمال ريان (@jamalrayyan) February 21, 2019

كما انتقد “ريان” الهجوم الحاد من قبل السعوديين على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قائلا:” في أمة العرب من يعادي أمة تفوقت ، يكرهون كل ما هو ناجح ورجب وطيب، تحت ذريعة ماضي عثماني ولى”.

واعتبر أن من يقومون بهذا الأمر “مصابون بداء التضخم والاستعلاء والاستكبار ، داء فوت عليهم فرص التعلم والاستفادة من التجربة التركية ، إلى ان أصبحوا في آخر الامم”.

في أمة العرب من يعادي أمة تفوقت ، يكرهون كل ما هو ناجح ورجب وطيب، تحت ذريعة ماضي عثماني ولى،هؤلاء مصابون بداء التضخم والاستعلاء والاستكبار ، داء فوت عليهم فرص التعلم والاستفادة من التجربة التركية ، إلى ان أصبحوا في آخر الامم #الخليج #مصر #الامارات #السعودية #العراق #سوريا #قطر pic.twitter.com/vU0yo7Y6cr — جمال ريان (@jamalrayyan) February 21, 2019

وتطرق “ريان” إلى الاوضاع المعيشية الصعبة للسعوديين على الرغم من الاموال والاحتياطات النفطية التي تمتلكها، قائلا: “السعودية التي تقول بانها خير من يرعى الوطن والمواطن، وانها تتفوق على تركيا في ذلك في شتى المجالات ، لماذا تنتشر فيها ظاهرة تسول سعوديين عند الإشارات الضوئية في المدن السعودية ؟”.

السعودية التي تقول بانها خير من يرعى الوطن والمواطن، وانها تتفوق على تركيا في ذلك في شتى المجالات ، لماذا تنتشر فيها ظاهرة تسول سعوديين عند الإشارات الضوئية في المدن السعودية ؟ ملاحظه:كل من لا تعجبه هذه التغريدة فهو متسول أيضا #الخليج #مصر #الامارات #السعودية #المغرب_العربي pic.twitter.com/itXRDeOnBx — جمال ريان (@jamalrayyan) February 21, 2019

يُشار إلى أن العلاقات بين السعودية و”إسرائيل” شهدت تقدماً ملحوظاً منذ تولي بن سلمان ولاية العهد عام 2017، وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” كشفت، في ديسمبر الماضي، أنه وجَّه كُتاباً وصحفيين لتهيئة الرأي العام لعلاقة سلام وتطبيع كامل مع دولة الاحتلال.

وعلى هامش مؤتمر وارسو الذي اختتم أعماله الاسبوع الماضي قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن المؤتمر أظهر وجود دول عربية “منفتحة” على إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل. كما ألمح إلى أن “التهديد الإيراني” أصبح أكثر أهمية من القضية الفلسطينية بالنسبة إلى الدول العربية التي شاركت في المؤتمر.

وسرّب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ، مقطع فيديو لوزراء خارجية السعودية والإمارات والبحرين خلال المؤتمر ، لكنه سرعان ما حذفه، وذلك على ما يبدو استجابة لطلب الرياض بالتكتّم على تطور العلاقات.

وفي المقطع المسرّب الذي نشره مكتب نتنياهو على صفحته الرسمية بموقع “يوتيوب”، ظهرت مناقشات مغلقة جمعت وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، ووزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، ووزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، وهم يهاجمون إيران بشدة ويدافعون عن حق إسرائيل في الوجود والدفاع عن نفسها.