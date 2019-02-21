بعد تصريحات بن علوي “المحرجة”.. وزير إماراتي يصف علاقة بلاده بعُمان بأنها ذات طبيعة خاصة وهذا ما قاله عن قابوس وخليفة

وصف المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي علاقة بلاده بسلطنة عمان بأنها علاقة ذو طبيعة خاصة.

يأتي ذلك في أعقاب تصريحات وزير الخارجية العُماني يوسف بن علوي، عن طبيعة الخلاف بين السلطنة والإمارات بشأن حرب اليمن.

وقال “المنصوري” إن علاقة الإمارات وعُمان تمثل نموذجًا متميزًا كونها علاقات متينة وراسخة ولا تقتصر على مراعاة المصالح والتعاون البنَّاء في المجالات ذات الاهتمام المشترك فحسب بل لكونها علاقات ذات طبيعة خاصة يميزها ما يجمع البلدين من أخوة صادقة وتقارب وتداخل جغرافي قائم على حسن الجوار والصلات الاجتماعية.

وأكد الوزير الإماراتي أن انعقاد الملتقى الاقتصادي العماني الإماراتي، الذي نظمته وزارة التجارة والصناعة اليوم يمثل ترجمة عملية لحرص القيادة الحكيمة لكلٍّ من السلطان قابوس بن سعيد والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات على الارتقاء بأواصر التعاون بما يدعم ازدهار البلدين الشقيقين.

وأشار “المنصوري” إلى أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين في العام 2017 سجل نحو 36 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 4ر12 بالمائة عن عام 2016 منوهًا الى أن التبادل خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018 بلغ 5ر32 مليار درهم.

كما بين أن السلطنة تعد ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2017، حيث يُقدر رصيد الاستثمارات الإماراتية في السلطنة حتى نهاية 2016 بأكثر من 8ر8 مليار درهم فيما تستثمر السلطنة بما قيمته أكثر من 1ر3 مليار درهم في دولة الإمارات العربية المتحدة حتى نهاية العام نفسه.

وقبل يومين قال وزير خارجية سلطنة عمان، يوسف بن علوي، إن السلطنة تختلف مع دولة الامارات العربية المتحدة حول الحرب في اليمن.

وأضاف وزير الخارجية العُماني: “ليس هناك خلافات بمعنى الخلافات كما يتم تداوله إعلاميا ولكن هناك تباين بوجهات النظر وهذا طبيعة الحال”.

وقال:” اختلفنا مع الإمارات على مسألة حرب اليمن؛ لأن موقفنا واضح ومُعلن، فلا ندفع ولا نتسبب بحروب ولا خلافات”. مستدركاً: “هُم لهم رأي يُحترم، ولهم تطلعات وكل انسان له حق ان يكون عنده تطلعات”.

وأوضح في لقاءٍ ضمن برنامج “قصارى القول” على شاشة “روسيا اليوم”:”نحن نعتقد ان هذه التطلعات يجب ان تكون محكومة حتى تتحق. ولا ضير لدينا ان ينتهج الاماراتيون مساراً اخر، وكل منا يجرب مساره”.

وعزا بن علوي ازمة الخليج الى خلافات فكرية وقبلية وليس خلافا ماديا. وقال ان الحل بيد الفرقاء الخليجيين فقط.