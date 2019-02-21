بعد انتشار الفيديو الصادم.. هذه العقوبة تنتظر نجم “سناب شات” المتحرش في السعودية

بعد الضجة الواسعة التي أحدثها فيديو متداول لنجم سناب شات السعودي علي بن كرمان الذي يبلغ من العمر 70 عامًا، بعد تحرّشه بإحدى الممرضات في مستشفى مدينة “القنفذة” العام، كشفت مصادر قانونية سعودية عن العقوبة التي تنتظره.

وأوضح المستشار القانوني، محمود عادل الثمالي، لموقع “الوئام” السعودي، أن المقطع المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الذي ظهر فيه قيام أحد المشاهير بـ”سناب شات” (تطبيق في وسائل التواصل الاجتماعي) البالغ 70 عاما، بلمس جسد إحدى الممرضات بمستشفى القنفذة العام، يعرضه للعقوبة بناء على نظام مكافحة التحرش بالسعودية.

وقال إن هذه العقوبة هي السجن لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأوضح “الثمالي” أن المقطع المتداول في شبكات التواصل الاجتماعي يعتبر دليل إثبات، وأن الفعل الذي قام به الشخص يشكل جريمة تحرش، وهذا الفعل مجرم بموجب نظام مكافحة التحرش.

وأضاف الثمالي أن هناك عقوبة أخرى تنتظره وأن من قام بتصوير المقطع ونشره سوف يطبق بحقه نظام الجرائم المعلوماتية، موضحا أن هذا الفعل مجرم و”هو التشهير” والعقوبة المقررة لهذا الفعل هي عقوبة السجن التي لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وكان مقطع متداول على نطاق واسع، أظهر المسن السعودي برفقة اثنين آخرين خلال إيقافه إحدى الممرضات وزميلتها في طريق داخلي مؤدٍ للمستشفى، ليقوم بوضع يده على ظهرها وتلمّس جسدها عليه، الأمر الذي دفع رجلاً لآخر لإمساكه ومنعه عن إكمال تحرشه.

وضجّ موقع “تويتر” عبر هاشتاغ نطالب_بمعاقبه_المتحرش_بن_كرمان بتغريداتٍ غاضبة للنشطاء السعوديين، من تصرف “بن كرمان”.