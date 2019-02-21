“الباشا لازم يمشي”.. “شاهد” الساعات الأخيرة لحكم مرسي تفاصيل تكشف لأول مرة

أعلنت قناة “الجزيرة” في مفاجأة جديدة أنها ستبث يوم، الأحد، القادم فيلما وثائقيا بعنوان “الساعات الأخيرة”، يتتبع الأيام الأخيرة لرئاسة الرئيس المعزول محمد مرسي، الذي كان محاطا -حتى لحظة إذاعة بيان الإطاحة به على التلفزيون المصري- بتسعة أشخاص، جميعهم الآن في السجون المصرية باستثناء شخص واحد هو خالد القزاز مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الخارجية.

وفي هذا الفيلم بحسب “الجزيرة” يتحدث للمرة الأولى القزاز –الذي يعتبر من أهم أعضاء فريق الرئاسة أيام مرسي- عن شهادته بشأن الساعات الأخيرة لحكم الرئيس المعزول، وكيف تم اعتقاله إثر اتصال اللواء محمد العصار (مساعد وزير الدفاع حينها) بهم ليقول إن وزير الدفاع يومها عبد الفتاح السيسي يقول إن “الباشا لازم يمشي”.

#الساعات_الأخيرة | إدخال المال والسلاح إلى #مصر من قبل بعض الدول الخليجية في عهد الرئيس مرسي يأتيكم الأحد في الساعة 22:05 بتوقيت مكة المكرمة على شاشة #الجزيرة pic.twitter.com/Q6cFnzdYhD — قناة الجزيرة (@AJArabic) February 20, 2019

ويسلط الفيلم الضوء أيضاً على الأدوار التي لعبها عدد من السياسيين المصريين، مثل محمد البرادعي الذي أكد لوزير الخارجية الأميركي آنذاك جون كيري أن حكومة محمد مرسي “تمثل خطراً على المجتمع المصري”؛ وكذلك الحكومات الأجنبية وفي مقدمتها الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة وقطر والاتحاد الأوروبي.

الفيلم يطرح أسئلة من قبيل: ما الذي كان يحدث وراء الكواليس في الساعات الأخيرة لحكم الرئيس المعزول محمد مرسي؟ ومتى علم مرسي أن وزيره سينقلب عليه؟ وماذا كان دور الولايات المتحدة الأميركية؟ وما الذي دار في آخر مكالمة بين الرئيس مرسي والرئيس الأميركي باراك أوباما؟ وكيف نجح مرسي في بث خطابه الأخير رغم وضعه في إقامة جبرية وحبسه داخل إحدى المنشآت الأمنية بالقاهرة؟

ويستضيف الفيلم -للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها- كلا من خالد القزاز مساعد الرئيس المعزول محمد مرسي للشؤون الخارجية؛ ووزير التخطيط والتعاون المصري الأسبق عمرو دراج؛ ويحيى حامد وزير الاستثمار المصري الأسبق؛ والعضو السابق في مجلس الأمن القومي الأميركي أندرو ميلر؛ ووزير الدفاع القطري خالد العطية وكان آنذاك وزيرا للخارجية.