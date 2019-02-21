إسرائيل تحتفي بإعلامي سعودي كشف سر تفوق “اليهود” على “العرب”: شكرا لك “كلام في الصميم”

عاد الإعلامي والكاتب السعودي المتصهين عبد الحميد الغبين، لإثارة الجدل مجددا بتصريحاته التي يوالي فيها الاحتلال الإسرائيلي ويدافع عنه وكأن تل أبيب هي موطنه الأم.

“الغبين” خرج هذه المرة يطبل للصهاينة بنشره تقريرا تحت عنوان “لماذا تفوقت #إسرائيل على العرب رغم قلة عدد السكان الموارد و المساحة الجغرافية؟”

ونشر الإعلامي السعودي جزء من تقريره على حسابه بتويتر ورصدته (وطن)، حيث قال إن السبب الرئيس لتفوق اليهود على العرب هو التركيز على الإنسان في التعليم والصحة، لهذا تفوقت إسرائيل في الفيزياء والطب والفضاء الزراعة وكل العلوم التي تخدم الإنسان.. حسب وصفه.

لماذا تفوقت #إسرائيل على العرب رغم قلة عدد السكان الموارد و المساحة الجغرافية؟

السبب الرئيس هو التركيز على الإنسان في التعليم والصحة، لهذا تفوقت في الفيزياء والطب والفضاء الزراعة وكل العلوم التي تخدم الإنسان.

والأهم هو أن أي سياسي إسرائيلي يضع مصلحة الشعب والوطن قبل أي شيء أخر .. pic.twitter.com/PyazOotHWm — #عبدالحميد الغبين (@Abdullhameeds) February 20, 2019

وتابع وصلة تطبيله للاحتلال:” الأهم هو أن أي سياسي إسرائيلي يضع مصلحة الشعب والوطن قبل أي شيء أخر”

التغريدة الصهيونية بامتياز دفعت صفحة “إسرائيل بالعربية” الرسمية بتويتر والتابعة لخارجية الاحتلال، للاحتفاء بتصريحات الإعلامي السعودي الغبين ووصفها بأنها “كلام في الصميم وتحليل دقيق” كما تقدمت الصفحة بالشكر للإعلامي السعودي.

كلام في الصميم وتحليل دقيق اتقدم #إسرائيل على الرغم من شحة مواردها ومساحتها وكثافتها السكانية. تخيل ما الذي يمكن تحقيقه في أجواء السلام من تقدم في المنطقة بتظافر الجهود في العلوم والتكنولوجيا ورفاهية الفرد! شكرا لك على وضع النقاط على الحروف @Abdullhameeds https://t.co/HS3I3UrmIC — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) February 21, 2019

وسبق أن ظهر الغبين في القناة الإسرائيلية “i24NEWS”، وقال خلالها: “إن قضية فلسطين لم تعد تهمنا ولا يعنينا من يحكم القدس والتطبيع مع إسرائيل قادم، ولا يوجد خيار من أجل الاستقرار والنمو الإقتصادي إلا بالتطبيع الكامل مع اسرائيل اليوم قبل غدا”.

كما بعث في لقاء متلفز مع “RT”، في يناير الماضي رسالة إلى إسرائيل قال فيها: جهزوا فنادقكم ومطاراتكم فالعرب قادمون إليكم”.

وقد أثارت تصريحات الغبين جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تصدى له مجموعة من المغردين السعوديين الرافضين للتطبيع.

وقال ناشطون إن تصدير أمثال الغبين عبر مواقع التواصل، ووسائل الإعلام العربية والغربية، والتصوير بأنهم أكثرية، يخالف الواقع الرافض لأي علاقة مع إسرائيل.