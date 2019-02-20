مصري يتوحّش ويغتصب ابنته القاصر وينجب منها طفلاً .. هذه اعترافاته وعقوبته

هزت قرية “الحلامشة” بمركز بركة السبع، في محافظة المنوفية، جريمة مروّعة، بعدما تجرّد أب من انسانيته، وعاشر ابنته القاصر، وانتهى الأمر بانجابها طفلاً.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من مستشفى حكومي يفيد بوضع الفتاة التي لم يتجاوز عمرها 17عامًا طفلًا كامل النمو، رغم كونها غير متزوجة، ليتم التعامل مع القضية بشكل رسمي.

وتبين من التحريات وسماع أقوال الفتاة، أن والدها (51 عامًا)، كان دائم التهديد لها بالضرب والقتل، حال رفضها معاشرته جنسيًا، إلى أن ظهرت علامات الحمل عليها، وحاولت الأسرة إخفاءها عن الجيران والأهل، إلا أنهم فشلوا في ذلك حتى انكشف الأمر، ووصلت معلومات حملها في الأيام الأخيرة إلى رجال البحث الجنائي.



وبالقبض على المتهم، اعترف بارتكاب جريمته البشعة أمام رجال الأمن والنيابة العامة، التي قررت إحالته للمحاكمة، وصولًا إلى الحكم بإحالة أوراقه إلى مفتي الديار المصرية للتصديق على إعدامه.