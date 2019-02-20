مخطط “تكسير العظام”.. محمد بن زايد يسعى لهيمنة كاملة على كل الإمارات بكسر دبي اقتصاديا

كشف الكاتب والإعلامي القطري المعروف جابر الحرمي، عن صراع حقيقي محتدم في الإمارات بين أبوظبي ودبي تحديدا، يسعى من خلاله محمد بن زايد لهيمنة كاملة على كل الإمارات بكسر دبي اقتصاديا.

وقال “الحرمي” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) إن أبوظبي تريد هيمنة كاملة على كل الامارات في القرار السياسي والإقتصادي مع تغيير خارطة الحكم بحيث يكون بالكامل في أبوظبي، مشيرا إلى ان ذلك يتطلب إخضاع الإمارات الأخرى إلى سلطتها والاقتصاد هو البوابة لتحقيق هذا المخطط.

هناك صراع حقيقي بين #أبوظبي و #دبي تحديدا .. يصل إلى كسر #دبي إقتصاديا ..

الأولى تريد هيمنة كاملة على كل #الامارات في القرار السياسي والإقتصادي .. مع تغيير خارطة الحكم بحيث يكون بالكامل في #أبوظبي وهو ما يتطلب إخضاع الامارات الأخرى إلى سلطتها .. والإقتصاد هو البوابة ..

⬅️ 1 — جابر الحرمي (@jaberalharmi) February 20, 2019

وذكر الكاتب القطري بما حدث في 2008 خلال الأزمة الإقتصادية التي تعرضت لها دبي، حينما رفضت أبوظبي دعمها دون مقابل واشترطت عليها تحويل العديد من الأصول والشركات الخاصة بحكومة دبي إلى ملكية أبوظبي.

في 2008 خلال الأزمة الإقتصادية التي تعرضت لها #دبي رفضت #أبوظبي دعمها دون مقابل واشترطت عليها تحويل العديد من الأصول والشركات الخاصة بحكومة #دبي إلى ملكية #أبوظبي وربما حادثة برج خليفة هي نموذج واحد ..

⬅️ 2 — جابر الحرمي (@jaberalharmi) February 20, 2019

وأضاف:”وربما حادثة برج خليفة هي نموذج، برج خليفة كان اسمه حتى قبل الإفتتاح بفترة قصيرة برج #دبي إلا أن #أبوظبي اشترطت لتقديم الدعم المالي لدبي تغيير ملكية البرج ليصبح ملكا لأبوظبي”

برج خليفة كان اسمه حتى قبل الإفتتاح بفترة قصيرة برج #دبي إلا أن #أبوظبي اشترطت لتقديم الدعم المالي لدبي تغيير ملكية البرج ليصبح ملكا لأبوظبي .. بينما دول خليجية – احتفظ بأسمائها – قدمت دعما ماليا لدبي لمساعدتها لتجاوز أزمتها المالية دون أي شروط ..

⬅️ 3 — جابر الحرمي (@jaberalharmi) February 20, 2019

ولفت “الحرمي” إلى أنه منذ عام 2008 استغلت أبوظبي الأوضاع الاقتصادية الضاغطة في دبي لشراء العديد من الأصول والشركات.

وتابع:”ووصل الأمر إلى رغبة أبوظبي شراء الخطوط الإماراتية إلا أن دبي رفضت باعتبار انها تشكل علامتها البارزة .. واستمر شراء أبوظبي لأصول دبي حتى اللحظة ومن بينها فنادق ومنتجعات.”

ومنذ 2008 استغلت #أبوظبي الأوضاع الإقتصادية الضاغطة في #دبي لشراء العديد من الأصول والشركات .. ووصل الأمر إلى رغبة #أبوظبي شراء #الخطوط_الإماراتية إلا أن #دبي رفضت باعتبار انها تشكل علامتها البارزة ..

واستمر شراء #أبوظبي لأصول #دبي حتى اللحظة ومن بينها فنادق ومنتجعات ..

⬅️ 4 — جابر الحرمي (@jaberalharmi) February 20, 2019

وتعاني دبي، منذ أكثر من عام، من تخمة عقارية، حيث يرتفع عدد الفلل والشقق الجديدة التي ترد إلى السوق، وتنخفض في ذات الوقت طلبات الشراء.

يذكر أن العديد من أثرياء العالم وبعض الساسة من الدول الأفريقية والآسيوية كانوا يستخدمون عقارات دبي لإخفاء ثرواتهم وغسل الأموال المنهوبة من بلادهم. ولكن في الآونة الأخيرة، هناك مطالبات لدبي بالكشف عن قوائم المشترين من حكومات آسيوية وأفريقية، حيث تطالب كل من نيجيريا وباكستان والهند حكومة الإمارات بالكشف عن ممتلكات أثرياء ومسؤولين سابقين تتهمهم بالفساد وسرقة الأموال.

ونشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” تقريرا صدر عن وكالة “نايت فرانك”، كبرى وكالات العقارات العالمية التي يوجد مقرها في لندن، يؤكد انخفاض أسعار العقارات في إمارة دبي بنسبة مخيفة تنذر بكارثة.

وأشار التقرير إلى أن الاضطرابات السياسية في المنطقة، ومحاكمات الأمراء والأثرياء في السعودية، ودورة انهيار أسعار النفط، وقرار حصار قطر، كانت من بين مجموعة من العوامل التي باتت تخنق عقارات دبي وتهدد مستقبل الانتعاش المالي لإمارة دبي، التي كانت مركز جذب للأثرياء والثروة في منطقة الخليج.

وحسب الوكالة، فإن دبي كانت المدينة الأسوأ أداءً من حيث أسعار العقارات، خلال العامين الماضيين.

ومن بين العوامل العديدة التي أشارت إليها وكالة “نايت فرانك”، انخفاض أسعار النفط، والاضطراب السياسي في المنطقة العربية.

لكن هناك عوامل مهمة أخرى، من بينها خسارة إمارة دبي للاستثمارات العقارية التي كانت تتدفق عليها من أثرياء السعودية، حيث أسهمت الهجمة الشرسة من قبل ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، على الأثرياء في المملكة، تحت ما يسميه حملة “مكافحة الفساد”، في تجميد الثروات السعودية ومخاوف الأثرياء من الاستثمار في دبي، خاصة أن القيادة السياسية في دولة الإمارات تربطها علاقات قوية مع ولي العهد السعودي، وبالتالي يتخوف أثرياء السعودية من كشف استثماراتهم في دبي للحكومة السعودية، وربما يقود ذلك إلى مساءلتهم، أو ربما مصادرتها بتهم الفساد.

أما العامل الآخر غير المرئي، فهو المنافسة التي باتت دبي تجدها من إمارة أبوظبي، التي طورت، في الآونة الأخيرة، مجموعة من الجزر وبنت فيها عقارات حديثة تنافس عقارات دبي، وبالتالي تحوّل أثرياء أبوظبي من الاستثمار في دبي إلى الاستثمار في العاصمة الإماراتية، وهذا العامل يضاف إلى العامل السعودي الذي قلل من الطلب على العقارات الفاخرة في دبي.