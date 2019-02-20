كاتب عُماني لـ”اكاديمي إماراتي” تطاول على السلطان قابوس: احذر.. فكل ذرة تراب من بلادنا أغلى من بلادكم وما عليها

شن المغرد والكاتب العُماني المعروف عباس المسكري، هجوما عنيفا على الأكاديمي الإماراتي خالد عجمان بعد دعوته لمقاطعة المنتجات العمانية، وتطاوله على السلطان قابوس بن سعيد، واصفاً إياه بـ”الدكتاتور”.

وقال “المسكري” في سلسلة تغريدات له رصدتها (وطن) ردا على “العجمان”:” عقد النقص عند البعض تجعلهم يبحثون عن إستئجار الأقلام الرخيصة للتطاول على عمان , فكلما اختفى أجير يأتي أجير آخر , وها نحن نرى اليوم أجير قبيح المدعو ( خالد عيمان ) أحد أرخص كتاب أسواق الحراج وبلا حياء يتطاول على عمان والشعب العماني.”

#الجرو_لا_ينبح_إلا_في_حضن_أمه

وهذا ما يشكل عقد النقص عند البعض فيجعلهم يبحثون عن إستإجار الأقلام الرخيصة للتطاول على عمان , فكلما أختفى أجير يأتي أجير آخر , وها نحن نرى اليوم أجير قبيح المدعو ( خالد عيمان ) أحد أرخص كتاب أسواق الحراج وبلا حياء يتطاول على عمان والشعب العماني. — عباس المسكري (@AbbasAlmaskary) February 20, 2019

وعن تطاول “العجمان” على السلطنة ووصفها بأنها من دول العالم الثالث الفقيرة، قال الكاتب العُماني:”دعني أقول لك إن عمان غنية بالقيم والمباديء والأخلاق التي تفتقروا لها، ولا تغتر بأبراج وناطاحت سحب فأنت لا تملك قيمة نافذة منها فهي كلها مرهونة لعصابات غسيل الاموال وتجار المخدرات”

#الجرو_لا_ينبح_إلا_في_حضن_أمه

وأما تطاولك على عمان ووصفها من دول العالم الثالث الفقيرة، فدعني أقول لك إن عمان غنية بالقيم والمباديء والأخلاق التي تفتقروا لها، ولا تغتر بأبراج وناطاحت سحب فأنت لا تملك قيمة نافذة منها فهي كلها مرهونة لعصابات غسيل الاموال وتجار المخدرات، — عباس المسكري (@AbbasAlmaskary) February 20, 2019

وتابع هجومه العنيف:”والشعب العماني لم ترضعة وافدة، فهو شعب كادح يأكل من عرق جبينه، والعمانيون رجّلوا أنفسهم ولم ينتظروا من يرجلهم، وللتاربخ حكايات وروايات عن صولاتهم وجولاتهم في حين أنت وسادتك تلقطون بعر الجمال في صحاري عمان”

#الجرو_لا_ينبح_إلا_في_حضن_أمه

والشعب العماني لم ترضعة وافدة، فهو شعب كادح يأكل من عرق جبينه، والعمانيون رجّلوا أنفسهم ولم ينتظروا من يرجلهم، وللتاربخ حكايات وروايات عن صولاتهم وجولاتهم في حين أنت وسادتك تلقطون بعر الجمال في صحاري عمان، — عباس المسكري (@AbbasAlmaskary) February 20, 2019

وأضاف عباس المسكري مذكرا الأكاديمي الإماراتي بتايخ دولته:”ولو أردنا جر التاريخ للخلف قليلا، لوجدنا إن النوق كانت تحج إلى قصر السلطان في عمان من أجل ميلاد دولة تذكرنا برمزية التاريخ كحواء التي خرجت من ضلع آدم فأغواها الشيطان”

#الجرو_لا_ينبح_إلا_في_حضن_أمه

ولو أردنا جر التاريخ للخلف قليلا، لوجدنا إن النوق كانت تحج إلى قصر السلطان في عمان من أجل ميلاد دولة تذكرنا برمزية التاريخ كحواء التي خرجت من ضلع آدم فأغواها الشيطان، — عباس المسكري (@AbbasAlmaskary) February 20, 2019

وعن السلطان قابوس بن سعيد وتطاول “العجمان” عليه قال المسكري:”وأما جلالة السلطان قابوس من كان وما زال يحج الحجيج إلى قصره فأسل عنه من كانوايجثوا على ركبهم لتقديم الطاعة ونيل رضاه وثق تماما كمابدأتم ستعودون والأيام حبلى بالكثير”

#الجرو_لا_ينبح_إلا_في_حضن_أمه

وأما جلالة السلطان قابوس من كان وما زال يحج الحجيج إلى قصره فأسل عنه من كانوايجثوا على ركبهم لتقديم الطاعةونيل رضاه وثق تماما كمابدأتم ستعودون والأيام حبلى بالكثير

تلك رسالتي لك أيها المدعي خالدعيمان وتأكد لم تكن تعني لي شيء البته فمن مثلك لاقيمة له — عباس المسكري (@AbbasAlmaskary) February 20, 2019

واختتم الكاتب العُماني رسالته لخالد العجمان بقوله:”إن كانت بلادكم خط أحمر فبلادنا مليارات الخطوط الحمراء، وإن كانت بلادكم غالية عليكم فنحن نعتبر كل ذرة تراب من بلادنا أغلى من بلادكم وماعليها”

وتابع موضحا:”المعادلة هي احترموا لتحترموا وتلك هي الفطرة أما إنكم تنفثون سمومكم على بلادنا فتأكدوا إن ثار بركاننا فلا طاقة لكم به فسوف يحرقكم ويساوي بكم الأرض”

إن كانت بلادكم خط أحمر فبلادنا مليارات الخطوط الحمراء

وإن كانت بلادكم غاليةعليكم فنحن نعتبركل ذرة تراب من بلادنا أغلى من بلادكم وماعليها

المعادلةهي أحتىرموا لتحترموا وتلك هي الفطرة

أما إنكم تنفثون سمومكم على بلادنا فتأكدوا إن ثار بركاننا فلاطاقةلكم به فسوف يحرقكم ويساوي بكم الأرض — عباس المسكري (@AbbasAlmaskary) February 20, 2019

يأتي هجوم الاكاديمي الإماراتي على السلطنة، في وقتٍ قال وزير خارجية سلطنة عمان، يوسف بن علوي، إن السلطنة تختلف مع دولة الامارات العربية المتحدة حول الحرب في اليمن.

وأضاف وزير الخارجية العُماني: “ليس هناك خلافات بمعنى الخلافات كما يتم تداوله إعلاميا ولكن هناك تباين بوجهات النظر وهذا طبيعة الحال”.

وقال:”اختلفنا مع الإمارات على مسألة حرب اليمن؛ لأن موقفنا واضح ومُعلن، فلا ندفع ولا نتسبب بحروب ولا خلافات”. مستدركاً: “هُم لهم رأي يُحترم، ولهم تطلعات وكل انسان له حق ان يكون عنده تطلعات”.

وأوضح في لقاءٍ ضمن برنامج “قصارى القول” على شاشة “روسيا اليوم”:”نحن نعتقد ان هذه التطلعات يجب ان تكون محكومة حتى تتحق. ولا ضير لدينا ان ينتهج الاماراتيون مساراً اخر، وكل منا يجرب مساره”.

وعزا بن علوي ازمة الخليج الى خلافات فكرية وقبلية وليس خلافا ماديا. وقال ان الحل بيد الفرقاء الخليجيين فقط.