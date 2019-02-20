“في ربيع السعودية خلاصنا”.. توكل كرمان: ثورة واحدة يحتاجها العرب لينعموا بالحرية من المحيط للخليج

رأت الناشطة اليمنية المعروفة توكل كرمان أن خلاص العرب من الطغيان والاستبداد، يحتاج إلى ثورة واحدةى وربيع عربي في السعودية مملكة آل سعود التي وصفتها بـ”مملكة الظلام”.

وقالت “كرمان” في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بتويتر رصدتها (وطن)مشيرة للسعودية: “يحتاج العرب لثورة واحدة لينعموا بالمواطنة المتساوية والحقوق والحريات من المحيط إلى الخليج، ثورة تسقط نظام مملكة الظلام، وتطوي تدخلها الدائم لاعاقة وضرب حركات التغيير في المنطقة، منذ عقود طويلة، البقية مجرد تفاصيل وتحصيل حاصل”

يحتاج العرب لثورة واحدة لينعموا بالمواطنة المتساوية والحقوق والحريات من المحيط إلى الخليج، ثورة تسقط نظام مملكة الظلام، وتطوي تدخلها الدائم لاعاقة وضرب حركات التغيير في المنطقة، منذ عقود طويلة، البقية مجرد تفاصيل وتحصيل حاصل — Tawakkol Karman (@TawakkolKarman) February 20, 2019

وتابعت في تغريدة أخرى محددة مملكة آل سعود بالاسم:”والأكيد أننا يوما لن يطول انتظاره سنحتفي بثورة الأحبة في نجد والحجاز لاسقاط مملكة الظلام واقامة دولة المواطنة والحقوق والحريات وسترتاح كل المنطقة، من المحيط إلى الخليج ، في ربيعكم خلاصنا”

والأكيد أننا يوما لن يطول انتظاره سنحتفي بثورة الأحبة في نجد والحجاز لاسقاط مملكة الظلام واقامة دولة المواطنة والحقوق والحريات وسترتاح كل المنطقة، من المحيط إلى الخليج ، في ربيعكم خلاصنا — Tawakkol Karman (@TawakkolKarman) February 20, 2019

ومنذ صعود ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لسدة الحكم في المملكة، تشكلت التحالفات مع شياطين المنطقة على رأسهم ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد والجنرال المنقلب في مصر عبدالفتاح السيسي.

واستغل شيطان العرب ابن زايد طمع ابن سلمان بالسلطة في تحريكه والسيطرة على القرار السعودي من خلف الكواليس، بما أضر بالمنطقة بصورة غير مسبوقة ظهرت في حرب اليمن وحصار قطر وتفكك مجلس التعاون الخليجي فضلا عن التطبيع مع إسرائيل الذي صار نتنياهو يتفاخر به على الملأ.