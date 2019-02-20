السلطان سعيد بن تيمور
السلطان سعيد بن تيمور
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فيديو| انتشار واسع لمشاهد نادرة للسلطان سعيد بن تيمور بين المغرّدين العُمانيين

By وطن
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تداول ناشطون عُمانيون على مواقع التواصل الإجتماعيّ، مقطع فيديو نادر للسلطان سعيد بن تيمور خلال زيارته الى قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني بالمملكة المتحدة عام 1955 م.

وحكم السلطان سعيد من 1932  إلى 1970م، ووحَّدَ عُمان باستعادته المناطق الخاضعة للإمامة، وذلك بعد وفاة الإمام محمّد الخليلي الذي عامله السلطان باحترام وتقدير، وطردا بقواتهما معاً “ابن عطيشان” الذي عينته الحكومة على واحة البريمي واستعادا السيطرة العُمانيّة عليها.

أما بعد تنصيب غالب الهنائي إماماً واتصاله بالسعودية لمساعدته ضد السلطان سعيد، واكتشاف النفط في فهود التابعة للإمامة، عندها أعلن السلطان عدم اعترافه بأي إمام بعد الخليلي، فكانت حرب الجبل الأخضر التي انتصر فيها السلطان لتنتهي الإمامة 1959م، وتنشب بعدها حرب ظفار بدءا من 1965م.

أسس المدراس السعيدية في صلالة ومسقط ومطرح، وأنشأ “إدارة التنمية” للإشراف على الصحة والزراعة والأشغال العامة، واتخذ الريال السعيدي العملة الرسمية.

وفي (23 يوليو 1970م) تنازل عن الحكم لابنه، وغادر إلى لندن واستقر بها حتى وفاته 19 أكتوبر 1972م، ودفن في مقبرة بروكوود Brocwood.

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