“شاهد” وزير الدفاع البريطاني يصل عُمان.. تمرين عسكري مشترك لتحقيق هذه الأهداف

نفذ الجيش السلطاني العماني صباح الاربعاء، ممثلاً بقوة أمن مسندم ومظلات سلطان عمان البيان العملي للتمرين المشترك العماني ـ البريطاني “عاصفة الجبل” بمشاركة وحدات من القوات الملكية البريطانية.

نفذ #الجيش_السلطاني_العماني صباح اليوم ممثلاً في قوة أمن #مسندم ومظلات سلطان عمان البيان العملي للتمرين المشترك العماني ـ البريطاني #عاصفة_الجبل بمشاركة وحدات من #القوات_الملكية_البريطانية، وذلك تحت رعاية اللواء الركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني. pic.twitter.com/SKbLGXpY2i — التوجيه المعنوي (@MG_MOD_OMAN) February 20, 2019

ويأتي التمرين في اطار الخطة التدريبية التي ينتهجها الجيش العُماني لإدامة المستوى العالي في الأداء والكفاءة التدريبية والقتالية لدى منتسبي الجيش السلطاني العماني.

ويأتي التمرين أيضاً ضمن البرامج السنوية التي ينفذها الجيش السلطاني مع الدول الصديقة ضمن الخطط التدريبية والتأهيلية لمنتسبيه والذي يحر على تنظيمها وإعدادها تحقيقاً للأهداف المرجوة ولتبادل الخبرات العسكرية.

وجرى التمرين تحت رعاية اللواء الركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني.

وبدأ وزير الدفاع البريطاني جافين ويليامسون والوفد المرافق له اليوم زيارة رسمية للسلطنة تستغرق عدة أيام.

وصل إلى البلاد صباح اليوم معالي جافين ويليامسون #وزير_الدفاع_البريطاني والوفد المرافق له في زيارة رسمية إلى #السلطنة تستغرق عدة أيام. pic.twitter.com/GJT1PbcjzA — التوجيه المعنوي (@MG_MOD_OMAN) February 20, 2019

وكان في استقبال الوزير البريطانيّ لدى وصوله مطار مسقط الدولي العميد الركن صالح بن أحمد الهنائي رئيس المراسم العسكرية والعلاقات العامة برئاسة أركان قوات السلطان المسلحة وسفير المملكة المتحدة المعتمد لدى السلطنة، وملحق الدفاع البريطاني بسفارة المملكة المتحدة بمسقط.