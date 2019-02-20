“شاهد” قوات عسكرية قطرية تصل السعودية في مهمة رسمية هذه تفاصيلها

قالت وزارة الدفاع القطرية إن قوات بلادها المشاركة في تمرين “درع الجزيرة المشترك 10” وصلت لقاعدة الملك عبد العزيز الجوية في المملكة العربية السعودية.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الإمارات تراجعها عن قرارات كانت تقضي بحظر الاستيراد من دولة قطر والتصدير إليها، وسمحت السلطات الإماراتية بحسب “رويترز” للسفن بالتوجه إلى قطر من الموانئ الإماراتية مباشرة شرط ألا ترفع العلم القطري، ونقلت الوكالة عن مصدر في قطاع التجارة البحرية أن التعميم يشمل كل موانئ الإمارات.

وبدأ تمرين “درع الجزيرة المشترك 10” أمس، الأربعاء، ويستمر لغاية الثاني عشر من مارس المقبل.

القوه القطرية المشاركة في تمرين درع الجزيرة المشترك ١٠ تصل إلى قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية pic.twitter.com/vx1YuZB8PF — وزارة الدفاع – دولة قطر (@MOD_Qatar) February 20, 2019

وأفادت الوزارة القطرية بأن التمارين الخليجية المشتركة تهدف إلى زيادة توحيد المفاهيم والخطط الاستراتيجية العسكرية، وزيادة الترابط والتجانس بين القوات المشاركة من دول مجلس التعاون الخليجي.

وصرح العميد الركن خميس محمد دبلان قائد القوة القطرية المشاركة في التمرين بأن هذا التمرين يدعم أواصر التعاون والعلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي وإبراز التجانس في المجال العسكري ومواكبة التطور لمواجهة التحديات والأخطار بمختلف أنواعها.

وكانت قطر قدمت شكوى دولية واسعة النطاق في يوليو 2017 بعد نحو شهر من فرض الحصار عليها من قبل الدول الأربع، والشهر الماضي قدمت الإمارات شكوى بحجة أن قطر فرضت حظرا على المنتجات الإماراتية.