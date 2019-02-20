“شاهد” الإمارات تخفف الحظر على شحن السلع من وإلى قطر

تراجعت الإمارات بشكل مفاجئ عن قرارها مقاطعة قطر بشكل كامل، وسمحت موانئ أبوظبي بدخول السفن القطرية بشرط عدم رفع العلم القطري، وتراجعت عن قراراتها في 2017 بشأن التصدير والاستيراد من قطر.

وتداولت حسابات ووسائل إعلام قطرية على نطاق واسع اليوم، الأربعاء، صورة لوثيقة أصدرتها إدارة موانئ أبوظبي، قررت بموجبها التراجع عن قرارات سابقة بشأن التصدير والاستيراد من دولة قطر.

موانئ #أبوظبي تتراجع عن قراراتها بشأن التصدير والإستيراد من #قطر فتسمح بدخول وخروج السفن التي تحمل بضائع متجهة إلى #قطر من موانئها مباشرة شرط ألا ترفع علم #قطر .. بينما قرارها في يونيو 2017 قطع كل أنواع التواصل ومنع السفن من وإلى #قطر

وضع إقتصادي سيّء تعيشه موانئ #الامارات pic.twitter.com/2iNcBWwisn — جابر الحرمي (@jaberalharmi) February 20, 2019

وبحسب الصور التي لم يتسن لنا التأكد من صحتها، جاء في تعليمات رئيس الإدارة البحرية في موانئ أبوظبي، الصادرة يوم 12 فبراير، تحديث بشأن الإجراءات المتعلقة بقرار العقوبات المفروضة على دولة قطر.

ووجهت التعليمات إلى قباطنة السفن، وملاك شركات الشحن ومشغليها، ووكلاء السفن، ومشغلي المرافئ.

وقالت إدارة الموانئ: “بالإشارة إلى تعليمات رئيس الإدارة البحرية رقم 3-2017، والصادرة بخصوص آلية تنفيذ قطع العلاقات مع قطر، يرجى العلم أنه تم تحديث آلية التنفيذ على النحو التالي: عدم استقبال موانئ الدولة أي سفينة تحمل العَلم القطري أو تملكها شركات أو أفراد قطريون”

وجاء القرار الجديد باستثناء ما سماه “حالات الطوارئ والإنقاذ المختصة في السلامة والحماية البحرية”، دون توضيح تلك الحالات تفصيلياً، فيما بدا محاولة للتراجع عن تلك القرارات تدريجياً.

كما قضت التعليمات بمنع السفن التي ترفع عَلم دولة الإمارات من التوجه إلى موانئ قطر.

وألغى التعميم الجديد تعليمات رئيس الإدارة البحرية رقم 3-2017. على أن يتم البدء بتنفيذها اعتباراً من تاريخ إصدارها يوم 12 فبراير.

وحتى يومنا هذا لم تنجح جهود إقليمية ودولية في التوصل إلى حل للأزمة الخليجية التي بدأت في 5 يونيو 2017، عندما قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا دبلوماسيا واقتصاديا بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة بدورها، مؤكدة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب.

وتسعى دول الحصار وخاصة الإمارات منذ بداية الحصار الجائر المفروض على قطر إلى تقويض أي مبادرات لحل الازمة عن طريق الحوار القائم على احترام السيادة، وتشويه سمعة قطر في مؤتمرات وندوات مشبوهة مدعومة من اللوبي الصهيوني في أوروبا والولايات المتحدة بهدف إخضاع قطر للوصاية وتجريدها من استقلالية قرارها.