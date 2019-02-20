رسمياً.. “كومان” مدرباً لمنتخب عُمان وقرار بخصوص مشاركة “الأحمر” في كأس آسيا بالإمارات

أعلن الإتحاد العُماني لكرة القدم، رسمياً، الاربعاء، التعاقد مع المدرب الهولندي اروين كومان بعد اجتماع عقده الاتحاد اليوم.

وسيقود “كومان” الاحمر العماني في الاستحقاقات المقبلة خلفا لمواطنه بيم فيربيك.

وصرح الامين العام المدير التنفيذي سعيد بن عثمان البلوشي عن ابرز ما جاء في اجتماع الاتحاد.

وقال انه تم اعتماد تقرير مجلس الادارة المنفذ في عام 2018 واعتماد تقرير الحسابات الختامية للسنة المنتهية 2018 وحسابات عام 2019 والمرفوعة للجمعية العمومية وتقييم مشاركة المنتخب الوطني الاول في نهائيات كأس آسيا بالامارات، وتم اعتماد الرؤية والخطة للدائرة التجارية “التسويق”، بالاضافة لاعتماد المدرب اروين كومان مدرباً للمنتخب العماني الأول لمدة موسمين ابتداءً من العاشر من مارس2019 ولغاية 9 مارس2021.

وكان المدرب الهولندي إروين كومان وصل في ساعة متأخرة من مساء الإثنين إلى مطار مسقط الدولي لحسم المفاوضات مع الاتحاد العماني لكرة القدم للإشراف على تدريب الأحمر العماني في الاستحقاقات القادمة، حيث كان في استقباله الأمين العام باتحاد الكرة سعيد عثمان البلوشي.