السلطنة تحقق في قضية إغراق ضد منتجات يابانية وتايوانية .. إليكم التفاصيل

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بسلطنة عُمان، أنَّ مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أقر بدء التحقيق في قضية إغراق ضد الواردات الأجنبية المستوردة من اليابان وتايوان من منتج بوليميرات فائقة الامتصاص المندرج تحت البند الجمركي “HS Code 390690”.

ويستخدم هذا المنتج في إنتاج حفاظات الاطفال والفوط الصحية وذلك وفقا لقانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (20/2015م).

ودعت وزارة التجارة والصناعة المؤسسات التجارية العمانية المستوردة والمصنعة لهذه المنتجات وفقا لرمز النظام المنسق “HS Code” إلى مراجعة قسم الإغراق بالمديرية العامة للمنظمات والعلاقات التجارية بمبنى ديوان عام الوزارة، وذلك من أجل حماية مصالح الأطراف ذات العلاقة من مستوردين ومصنعين.

وأكدت الوزارة أنها مستمرة في تعزيز نشاطها لمواجهة قضايا الممارسات الضارة في التجارة الدولية من خلال اتفاقيات مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية.