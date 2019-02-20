ابنة هشام بركات تثير جدلا واسعاً بتبرئتها الشباب الذين أُعدمهم نظام السيسي بزعم قتل والدها

أثارت ابنة النائب العام المصري الذي تم اغتياله في 2015 القاضية مروة بركات، جدلا واسعا بتصريحات لها على صفحتها الشخصية بفيسبوك.

ووفقا لما نُشر على صفحتها ورصدته (وطن) صباح اليوم، وقبل ساعات من إعدام 9لشباب متهمين بقتل والدها برأت ابنة هشام بركات هؤلاء الشباب من قتل والدها.

ودونت ما نصه:”شهادة أمام الله، عرفت إن في شباب في قضية اغتيال بابا هيتعدموا قريب.. أنا هقول اللي جوايا وأمري لله لأن دي أرواح ناس زي روح بابا.. الولاد دول مش هما اللي قتلوا بابا وهيموتوا ظلم الحقوهم واقبضوا على القتلة الحقيقيين.”

الحمد لله تم تنفيذ حكم الإعدام بحق الإرهاب الغادر الذي طالت يده الشهيد هشام بركات ولم تكتفى محاولات الإرهاب الغادر… Posted by Marwa Hesham Barakat on Tuesday, 19 February 2019

المنشور الذي سبب جدلا واسعا ودفع المتحدث باسم نادي القضاة المصري رضا محمود السيد، لإعلان أن حساب مروة بركات تم اختراقه لإثارة البلبلة في الرأي العام داخل مصر وخارجها بشأن قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات.

وأوضح “السيد” أن المحاولة هدفها التشكيك في الحكم الصادر ضد القتلة، وقام بعض أعوان الإرهاب باختراق الحساب الشخصي لابنة النائب العام القاضية مروة بركات على الفيسبوك ونشر بعض الأكاذيب المنسوبة لها.

وأكد أن ما يتم تداوله في هذا الشأن على الصفحة الخاصة بالقاضية مروة بركات، عار تماما عن الصحة ومقصود به إثارة الفتنة في واقعة هزت ربوع مصر، حيث صدر فيها حكم القضاء النهائي على القتلة الذين استهدفوا موكب النائب العام أثناء توجهه لمكتبه بعبوات ناسفة.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصدر أمني قوله، إن سارق الصفحة تركي أو مقيم في تركيا، وقام بالدخول على الصفحة وكتابة عبارات باللغة العربية تثير البلبلة في الرأي العام المصري، قبل ساعات من إعدام المتهمين باغتيال النائب العام السابق.

وأعلن قطاع مصلحة السجون في وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأربعاء، تنفيذ حكم الإعدام المقضي به من محكمة النقض، والمؤيد من مفتي الديار، في 9 أشخاص من المتهمين بقضية اغتيال النائب العام، المستشار هشام بركات، وتسليم الجثث إلى المشرحة، وذلك داخل سجن الاستئناف في حضور أحد أعضاء النيابة العامة، ورجل دين، وطبيب شرعي.

وحسب وسائل إعلام محلية، فإنّ تنفيذ أحكام الإعدام استغرق نحو ثلاث ساعات ونصف الساعة، وانتهى إعدام الشباب التسعة في التاسعة والنصف صباحاً، وجرى نقل جثث الضحايا بواسطة سيارات إسعاف إلى مشرحة الطب الشرعي في منطقة “زينهم” بضاحية السيدة زينب، وسط العاصمة القاهرة، تمهيداً لتسليمها إلى ذويهم.

وفي ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، أصدرت منظمة “العفو الدولية”، بياناً، تطالب فيه السلطات المصرية بوقف تنفيذ الحكم ضد الشباب التسعة، بعد علم المنظمة بنقلهم من زنازينهم إلى سجن الاستئناف، استعداداً لتنفيذ أحكام الإعدام، مشيرة إلى أن الشباب اختفوا عنوة، وتعرضوا للتعذيب للاعتراف بالجريمة التي وقعت في 29 يونيو/حزيران 2015.