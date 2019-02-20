أكاديمي عُماني: الإمارات تسعى لتنفيذ مخطط توسّعي على حساب أراضي السلطنة والبداية من “المهرة”

قال الأكاديمي والسياسي العُماني المعروف عبد الله الغيلاني، إن الإمارات تسعى إلى السير نحو تنفيذ مخطط توسّعي على حساب الأراضي العُمانية، وهو ما تحاول القيام به حالياً في الحدود العمانية اليمنية، عبر محافظة “المهرة” الحدودية معها.

وحذر “الغيلاني” من أن علاقة البلدين تشهد توتراً غير مسبوق يوشك أن يتحول إلى مهدد استراتيجي تتجاوز تبعاته عُمان والإمارات، لتصل شظاياه إلى المشهد الإقليمي.

وقال الأكاديمي العماني في حديثه لموقع “الخليج أونلاين” إنه من شواهد حدّة التوتر المسعى الإماراتي لاختراق منظومة القرار المركزي العُماني، الذي أجهضته السطات العمانية، واليمن هي الساحة الأكثر تعبيراً عن ذلك الصراع الذي لا تزيده الأحداث إلا تغيظاً وحدّة.

ويوم الاثنين الماضي، قال وزير الخارجية العُماني يوسف بن علوي، في مقابلة تلفزيونية مع قناة “روسيا اليوم”: “إن خلافات بين مسقط وأبوظبي نشأت على خلفية الحرب التي شنّها التحالف السعودي الإماراتي على اليمن، وتدهور الوضع الإنساني هناك”.

وأضاف الوزير: “ليست هناك خلافات بمعنى الخلافات كما يتم تداوله إعلامياً، لكن هناك تباين بوجهات النظر، وهذا طبيعي”، مشيراً إلى أن بلاده اختلفت مع الإمارات على مسألة حرب اليمن؛ “لأن موقفنا واضح ومُعلن، فلا ندفع ولا نتسبب بحروب ولا خلافات”.

لكن الغيلاني وصف ما يحدث في المحافظة اليمنية الحدودية مع عمان بـ”صراع نفوذ”، مشيراً إلى أن ذلك “ليس مجرد تباينات في المرئيات الاستراتيجية للمشهد الإقليمي”.

وحذر من أن تتحول تلك المدينة “إلى ساحة صراع”، قائلاً: “لا مناص من منازلة النفوذ الإماراتي في محافظة المهرة، والبديل من ذلك هو تحويل المهرة إلى مصدر استنزاف للأمن القومي العُماني”.

وأضاف: “محافظة المهرة تمثّل أحد مفاصل الأمن القومي العُماني، ومن ثم فإن الدفاع عن هذا الثغر ينبغي أن يحتل موقعاً استثنائياً في الرؤية القائدة لإدارة المصالح العمانية العليا”.