أكاديمي إماراتي: لم أرَ غباء بالتفكير الاستراتيجي مثل غباء قيادات أبوظبي والرياض

شن الأكاديمي الإماراتي وأستاذ الاقتصاد بجامعة الإمارات سابقا الدكتور يوسف خليفة اليوسف، هجوما عنيفا على السعودية والإمارات بسبب حرب اليمن مشيرا إلى أن ابن زايد وابن سلمان يسعيان للسيطرة على موانئ اليمن واستعماره.

وقال “اليوسف” في تغريدة له عبر حسابه بتويتر رصدتها (وطن):”لم أرى أكثر غباء في التفكير الأستراتيجي من القيادات في أبوظبي والرياض فهم دخلوا اليمن لإجهاض الربيع العربي وهذه مفهومة لأنهما نظامين مستبدين وفاسدين”

وتابع لافتا لأطماع وليي عهد السعودية وأبوظبي:”ولكنهما لم يكتفيا بهذه الخطئية فاتجها الى السيطرة على موانيء شعب مكون من أكثر من ثلاثين مليون نسمة ويتوقعان ان يقبل هذا الشعب.”

لم أرى أكثر غباء في التفكير الأستراتيجي من القيادات في أبوظبي والرياض فهم دخلوا اليمن لأجهاض الربيع العربي وهذه مفهومة لأنهما نظامين مستبدين وفاسدين ولكنهما لم يكتفيا بهذه الخطئية فاتجها الى السيطرة على موانيء شعب مكون من أكثر من ثلاثين مليون نسمة ويتوقعان ان يقبل هذا الشعب . — Prof Yousif AlYousif (@Prof_Yousif) February 20, 2019

وطالب الأكاديمي الإماراتي في تغريدة أخرى مواطني السعودية والإمارات بالضغط على قياداتهم بأن يحاولوا الحصول على بينات عن عدد قتلاهم في اليمن.

وأوضح:”حتى تدرك شعوب المنطقة كيف أن الحروب في هذه المنطقة عبثية ومن صنع مراهقين في الداخل يسعون لتغطية فشلهم ومجرمين في الخارج يروجون لأسلحتهم ومصالحهم الأخرى.”

المطلوب من أبناء بلاد الحرمين وألامارات ان يحاولوا الحصول على بينات عن عدد قتلاهم في اليمن حتى تدرك شعوب المنطقة كيف ان الحروب في هذه المنطقة عبثية ومن صنع مراهقين في الداخل يسعون لتغطية فشلهم ومجرمين في الخارج يروجون لأسلحتهم ومصالحهم الأخرى — Prof Yousif AlYousif (@Prof_Yousif) February 20, 2019

يشار إلى أن حرب اليمن بدأت في 2014، ثم تصاعدت حدتها مع تدخل السعودية على رأس التحالف العسكري في مارس/آذار 2015 دعماً للحكومة بعد سيطرة الحوثيين على مناطق واسعة بينها صنعاء.

نحو عشرة آلاف شخص قتلوا في النزاع اليمني منذ بدء عمليات التحالف السعودي الإماراتي، بينما تهدد المجاعة نحو 14 مليوناً من سكان البلاد.

العمليات العسكرية والغارات التي يقوم بها التحالف السعودي الإماراتي في اليمن، أدت إلى مقتل المئات من المدنيين بينهم أطفال، وأثارت ردود فعل غاضبة لدى المنظمات الأممية والدولية.

كما أن الصراع في اليمن، وضع أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية، على شفا مجاعة، ويعتمد ملايين الأشخاص على المساعدات الغذائية.