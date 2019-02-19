مغردون عُمانيون يردون على إماراتي حاول إشعال الفتنة بزعمه حرمان السنة من بناء المساجد بالسلطنة

تصدى مغردون عمانيون وإعلاميون لمغرد إماراتي, حاول زرع الفتنة بينهم, بنشره مقطع فيديو زعم خلاله أن أهل السنة في إحدى مدن سلطنة عمان لا يجدون مسجدا يصلون فيه.
ونشر المغرد الإماراتي والذي يحمل اسم “يوسف” مقطع فيديو لأحد المسؤولين عن إقامة مسجد “مالك” في ولاية “بهلا” وهو يتحدث عن عجز مالي أدى لتوقف بناء المسجد مطالبا أهل الخير بتقديم الدعم لاستكمال بنائه، دون أن يشير لأي مذهب أو أي تعطيل رسمي.
وفي محاولة منه لإثارة الفتنة بين العمانيين المعروفين بحكمتهم، علق المغرد الإماراتي على الفيديو بالقول متقمصا ثوب العفة والحريص على بيوت الله:” لاحول ولاقوة الا با الله ،،،،،، مدينة في سلطنة عمان لا يوجد بها مسجد لأهل السنة من اجل اقامة الصلوات الخمس الله المستعان ،،وصبر جميل”.
وفي إصرار كبير على الفتنة، زعم أن السلطات العمانية وضعت معوقات من أجل منع وصول التبرعات لاستكمال بناء المسجد.
تغريدة الإماراتي المليئة بالكذب والتدليس دفعت المغردين العمانيين وغير العمانيين الذين زاروا السلطنة للرد عليه، مؤكدين كذب ادعاءاته وزيفها، مشيرين إلا أنه لا يوجد مساجد في السلطنة خاصة بالسنة وأخرى خاصة بأبناء المذهب الإباضي.