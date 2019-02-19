مغردون عُمانيون يردون على إماراتي حاول إشعال الفتنة بزعمه حرمان السنة من بناء المساجد بالسلطنة

تصدى مغردون عمانيون وإعلاميون لمغرد إماراتي, حاول زرع الفتنة بينهم, بنشره مقطع فيديو زعم خلاله أن أهل السنة في إحدى مدن سلطنة عمان لا يجدون مسجدا يصلون فيه.

ونشر المغرد الإماراتي والذي يحمل اسم “يوسف” مقطع فيديو لأحد المسؤولين عن إقامة مسجد “مالك” في ولاية “بهلا” وهو يتحدث عن عجز مالي أدى لتوقف بناء المسجد مطالبا أهل الخير بتقديم الدعم لاستكمال بنائه، دون أن يشير لأي مذهب أو أي تعطيل رسمي.

وفي محاولة منه لإثارة الفتنة بين العمانيين المعروفين بحكمتهم، علق المغرد الإماراتي على الفيديو بالقول متقمصا ثوب العفة والحريص على بيوت الله:” لاحول ولاقوة الا با الله ،،،،،، مدينة في سلطنة عمان لا يوجد بها مسجد لأهل السنة من اجل اقامة الصلوات الخمس الله المستعان ،،وصبر جميل”.

لاحول ولاقوة الا با الله ،،،،،،

مدينة في سلطنة عمان لايوجد بها مسجد لأهل السنة من اجل اقامة الصلوات الخمس

الله المستعان ،،وصبر جميل ،،،،،،،، pic.twitter.com/3twhZfOreM — يوسف – uae (@uae_590) February 18, 2019

وفي إصرار كبير على الفتنة، زعم أن السلطات العمانية وضعت معوقات من أجل منع وصول التبرعات لاستكمال بناء المسجد.

اخوي خالد بارك الله فيك وجعله في ميزان حسناتك

قبل ان تتفضل في حديثك ، قام مجموعه من الشباب بالتواصل مع اصحاب الشأن ولاكن هناك معوقات من قبل الجانب العماني ، حيث انهم من المذهب الاباضي المتشدد المخالف لمذهب اهل السنه ،،،،

شكرا اخوي خالد وبارك الله فيك — يوسف – uae (@uae_590) February 18, 2019

تغريدة الإماراتي المليئة بالكذب والتدليس دفعت المغردين العمانيين وغير العمانيين الذين زاروا السلطنة للرد عليه، مؤكدين كذب ادعاءاته وزيفها، مشيرين إلا أنه لا يوجد مساجد في السلطنة خاصة بالسنة وأخرى خاصة بأبناء المذهب الإباضي.

اتقو الله ولا تكذبو على اهلنا في عمان

زرت عمان منذ شهرين وتنقلت بين مدنها وصليت في مساجدها مع اهلها والله لم اجد مسجد مخصص لاباضي او سني

صلاتهم كصلاة بقية المسلمين من اهل السنة والجماعة لاتختلف عنهم في شيئ سوا اسبال اليدين وهذه جزيئية بسيطة فيها خلاف لا تؤثر . — ناصر الحربي (@arabic1970) February 19, 2019

الله اكبر عليكم تكذبون على عمان ومن متى في عمان مساجد للسنة والاباضية انا من أهل السنة واعلم أن ماقلته كذب وافترى — عاشق قابوس المهاب (@abdoh48876167) February 18, 2019

حماية بلدك كما كتبت في صفحتك أمر جيد ولكن هل علمك بلدك أن هناك فرق بين حمايةبلدك وبين التهجم ومحاربةبلدان الآخرين؟لا يفعل هذا إلا ناقص.

وعمان لا يحط قدرها إساءتكم ولا يرفعها ثناء منكم.عمان عزيزةرفيعةسامقة..عمان السنة والشيعةوالإباضية.. بنيان مرصوص لا تستوعب حقيقته أدمغتكم النتنة — أمل الحرملية🇴🇲 (@omaniLADY3344) February 19, 2019

{ وأن المساجد للّه فلا تدعوا مع اللّه أحداً }

في عُمان المساجد للمسلمين لا يوجد عندنا تصنيفا لها كبعض بلدان المسلمين للاسف، هذا للسنة وهذا للإباضية وهذا للشيعة وهذا للأحناف وغيرها {إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس} — أبوأفلح العبري (@abu_aflah_) February 19, 2019

ان كان فيكم خير تبرعوا للمسجد



وكذابين لا يوجد مساجد خاصة للأباضية أو للسنه الكل سواء

زرت عمان شخصيا — ابوعبدالعزيز الجميعة (@A_aljomaiah) February 18, 2019

المساجد اللي ف ولاية بهلا فقط أضعاف المساجد في دولة الامارات ، والمساجد بيوت الله ، لا يوجد مسجد مخصص لمذهب بعينه فالجميع من مختلف المذاهب يصلي صفاً واحداً في ذات المسجد وهذا معروف لدى الجميع.

متى بيخرس هؤلاء المرتزقة ؟ — umwaad (@roz__75) February 18, 2019