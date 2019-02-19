معلومات لا تعرفونها عن المدرب الهولندي القادم لتدريب “الأحمر” العُماني

وصل المدرب الهولندي إروين كومان في ساعة متأخرة من مساء الإثنين إلى مطار مسقط الدولي لحسم المفاوضات مع الاتحاد العماني لكرة القدم للإشراف على تدريب الأحمر العماني في الاستحقاقات القادمة.

كانت صحيفة “الشبيبة” العُمانية نشرت صوراً حصرية من وصول المدرب إلى السلطنة حيث كان في استقباله الأمين العام باتحاد الكرة سعيد عثمان البلوشي.

من هو إروين كومان؟

إروين كومان، من مواليد 20 سبتمبر 1961، لاعب كرة قدم هولندي سابق، ومدرب كرة قدم هولندي حالي، وهو هو ابن اللاعب مارتن كومان، وأخو اللعب رونالد كومان.

لعب مع منتخب هولندا لكرة القدم اروين كومان الذي كان يقبع في ظل شقيقه الأصغر رونالد كمساعد له في أقوى دوري بالعالم لـ ٤ مواسم تقريبا قال لا مؤخرا للعمل كمساعد للمهمة الوطنية الكبرى مع رونالد خلال قيادته الحالية للمنتخب الهولندي ونتائجه المذهلة بتأهله للمربع الذهبي للبطولة الوليدة دوري الأمم الأوروبية ومتصدرا أمام بطلي العالم في نسختيه الاخيرتين المانيا وفرنسا.

نشأ اروين في بيت كروي بدأها الأب مارتن الذي لعب لـ ١٧ موسما ومثل المنتخب الهولندي ولو لمرة واحدة ١٩٦٤ ومن ثم كمدرب للمراحل في مختلف الأندية الهولندية مما كان له الأثر الأكبر في غرس الطموح والشغف لابنيه ايروين ورونالد.

كانت مسيرة الأخوين اروين ورونالد متباينة كلاعبين رغم ان الشقيق الأصغر رونالد زينها بمسيرة ذهبية مع فريق كرويف المرعب في برشلونة ولكنهما كان لهما الشرف بتتويج هولندا بطلا لاوروبا ١٩٨٨.

اروين الذي بدأ مسيرته التدريبية مع ابرز أندية المقدمة في هولندا كمدرب أول مع والويك وفينورد ثم موسمين كتجربة دولية لمنتخب المجر لم يتمكن من تحقيق حلم الشعب الهنجاري بالوصول لكاس العالم ٢٠١٠ وكان حل العقد بالتراضي بين الطرفين عاد بعدها ليقود أوتريخت وأيندهوفن ووالويك حتى ٢٠١٤.

بعدها التحق بشقيقه الأصغر رونالد للعمل معه بالدوري الأغلى الانجليزي لمدة ٤ مواسم كمساعد له مع ساوثمبتون وايفرتون وتجربته الأخيرة كانت عندما انتدبه فيليب كوكو للعمل كمساعد له في فنربخشه التركي والذي عين كمدرب اول له بعد رحيل كوكو.