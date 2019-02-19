عبد الخالق عبد الله
الهدهد

مستشار ابن زايد تناول حبوب الشجاعة وطالب بتغيير نظام الحكم في الإمارات وهذا ما قاله عن “المهزلة”

By خاص "وطن"
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في تغريدة فجرت جدلا واسعا بين متابعيه، أعلن الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله مستشار ولي عهد ابوظبي، رفضه لنظام الحكم الديكتاتوري وفكرة مدى الحياة مهما كان هذا فذا وعبقريا.

تغريدة الأكاديمي الإماراتي تسببت في هجوم عنيف عليه من قبل النشطاء، الذين طالبوه بتطبيق هذا في بلاده أولا وتغيير نظام الحكم في الإمارات.

ودون “عبدالله” في تغريدة له عبر حسابه بتويتر رصدتها (وطن) ملمحا لترشح بوتفليقة لولاية خامسة، ما نصه:”الم تستوعب مؤسسات الدولة العميقة درس الربيع العربي. هل لا بد من ربيع عربي آخر لوقف مسلسل الرئيس مدى الحياة مهما كان هذا الرئيس فذا وعبقريا واستثنائيا.”

وتابع:”كذلك لا يليق بشعب عربي يحترم نفسه ان يشارك في مهزلة انتخاب الرئيس مدى الحياة.”

حساب باسم “رزق المدني” سخر من المتناقض قائلا:”كل التقدير و الإحترام لصوت العقل القادم من ثاني أكبر دولة مّولت و أيدت و ساندت الإنقلابي الجنرال #ارحل_ياسيسي الذي يسعي ليكون رئيساً مدي الحياة”

وقال آخر:”تقصد الجزائر . لكن لا تنسى الحليف الاستراتيجي”

وأحرجه مغرد ثالث بقوله:”هنا سؤال يطرح نفسه هل ستدعوا الى انتخابات رئاسية في

وفجر إعلان الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة ترشحه لولاية خامسة، موجة غضب بين الجزائريين الذين خرجوا في مظاهرات عارمة للتعيبر عن رفضهم.

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