مستشار ابن زايد تناول حبوب الشجاعة وطالب بتغيير نظام الحكم في الإمارات وهذا ما قاله عن “المهزلة”

في تغريدة فجرت جدلا واسعا بين متابعيه، أعلن الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله مستشار ولي عهد ابوظبي، رفضه لنظام الحكم الديكتاتوري وفكرة الرئيس مدى الحياة مهما كان هذا الرئيس فذا وعبقريا.

تغريدة الأكاديمي الإماراتي تسببت في هجوم عنيف عليه من قبل النشطاء، الذين طالبوه بتطبيق هذا في بلاده أولا وتغيير نظام الحكم في الإمارات.

ودون “عبدالله” في تغريدة له عبر حسابه بتويتر رصدتها (وطن) ملمحا لترشح بوتفليقة لولاية خامسة، ما نصه:”الم تستوعب مؤسسات الدولة العميقة درس الربيع العربي. هل لا بد من ربيع عربي آخر لوقف مسلسل الرئيس مدى الحياة مهما كان هذا الرئيس فذا وعبقريا واستثنائيا.”

وتابع:”كذلك لا يليق بشعب عربي يحترم نفسه ان يشارك في مهزلة انتخاب الرئيس مدى الحياة.”

الم تستوعب مؤسسات الدولة العميقة درس الربيع العربي. هل لا بد من ربيع عربي آخر لوقف مسلسل الرئيس مدى الحياة مهما كان هذا الرئيس فذا وعبقريا واستثنائيا. كذلك لا يليق بشعب عربي يحترم نفسه ان يشارك في مهزلة انتخاب الرئيس مدى الحياة. — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) February 19, 2019

حساب باسم “رزق المدني” سخر من مستشار ابن زايد المتناقض قائلا:”كل التقدير و الإحترام لصوت العقل القادم من ثاني أكبر دولة مّولت و أيدت و ساندت الإنقلابي الجنرال #ارحل_ياسيسي الذي يسعي ليكون رئيساً مدي الحياة”

كل التقدير و الإحترام لصوت العقل القادم من ثاني أكبر دولة مّولت و أيدت و ساندت الإنقلابي الجنرال #ارحل_ياسيسي الذي يسعي ليكون رئيساً مدي الحياة#الجزائر#لا_لتعديل_الدستور #لا_للعهدة_الخامسة #تفجيرات_الازهر — رزق المدني (@zezorezk) February 19, 2019

وقال آخر:”تقصد الجزائر . لكن لا تنسى السيسي الحليف الاستراتيجي”

وأحرجه مغرد ثالث بقوله:”هنا سؤال يطرح نفسه هل ستدعوا الى انتخابات رئاسية في الامارات”

هنا سؤال يطرح نفسه هل ستدعوا الى انتخابات رئاسية في الامارات — أَفَلَا يَتدَبَّرُون (@afymsk) February 19, 2019

وفجر إعلان الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة ترشحه لولاية خامسة، موجة غضب بين الجزائريين الذين خرجوا في مظاهرات عارمة للتعيبر عن رفضهم.