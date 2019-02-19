كيم كارداشيان تُثير ضجة بفستان مكشوف لم يُغطي شيئاً من جسدها!!

أثارت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان ضجة كبيرة بسبب إطلالتها الأخيرة في المسابقة العالمية السنوية Hollywood Beauty Awards في دورتها الخامسة.

ونشرت كيم صوراً لها مرتدية فستاناً من تصميم Thierry Mugler باللون الأسود، هو من دون شكّ أكثر فستانٍ مكشوف اعتمدته بهذا اللون.

واللافت أن الفستان البسيط بقماشه تميز بفتحات كثيرة عند منطقة الصدر لدرجة ظهرت وكأنها عارية عند المنطقة العليا. واعتُبر فاضح جدا.

واختارت كيم مع هذه الإطلالة تسريحة الكعكة العالية مع مكياج أبرز بشرتها السمراء.