النجمة الأميركية كيم كارديشيان
النجمة الأميركية كيم كارديشيان
حياتنا

كيم كارداشيان تُثير ضجة بفستان مكشوف لم يُغطي شيئاً من جسدها!!

By وطن
0

أثارت نجمة تلفزيون الواقع ضجة كبيرة بسبب إطلالتها الأخيرة في المسابقة العالمية السنوية Hollywood Beauty Awards في دورتها الخامسة.

ونشرت كيم صوراً لها مرتدية فستاناً من تصميم Thierry Mugler باللون الأسود، هو من دون شكّ أكثر فستانٍ مكشوف اعتمدته بهذا اللون.

واللافت أن الفستان البسيط بقماشه تميز بفتحات كثيرة عند منطقة الصدر لدرجة ظهرت وكأنها عارية عند المنطقة العليا. واعتُبر فاضح جدا.

واختارت كيم مع هذه الإطلالة تسريحة الكعكة العالية مع مكياج أبرز بشرتها السمراء.

قد يعجبك ايضا
حياتنا

لأوّل مرّة تُفصح عنه … اعتراف خطير من كيم كارداشيان!!

فيديو

فيديو| كيم كارداشيان تتلقى اتصالاً من “ترامب” وهي عارية!!

حياتنا

بعد أن كانت مشرّدة.. “شاهد” شبيهة كيم كارداشيان في طريقها للثراء…

فيديو

فيديو| عضلات كيم كارداشيان “الضخمة” تثير ضجة على مواقع التواصل!

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.