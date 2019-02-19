كواليس “خلوة البحر الميت”.. توجيهات عاجلة صدرت لـ”الجبير” بالمغادرة احتجاجا على تصريحات للعاهل الأردني

كشف مصدر دبلوماسي غربي تفاصيل هامة حول اجتماع “خلوة البحر الميت” التي عقدت في الأردن بحضور وزراء خارجية السعودية والإمارات والبحرين والكويت والأردن ومصر.

وقال المصدر الدبلوماسي بأن وزير الشئون الخارجية السعودي عادل الجبير وخلال وجوده في عمان عشية الاجتماع تلقى توجيها مباشرا من القيادة السعودية بالانسحاب من الاجتماع السداسي “القصير” وبالتالي تخفيف وقت الاجتماع وعدم إصدار بيان ختامي.

وأكد المصدر بأن اجتماع البحر الميت السداسي استمر لعدة دقائق فقط، بعد ان غادر “الجبير” الاجتماع قبل تناول الغداء المقرر.

وبحسب المصدر الذي تحدث لـ”رأي اليوم”، فإنه تجنبا لإثارة التساؤلات قرر المستضيف الاردني إنهاء الإجتماع والإعلان عن نجاحه بينما الحقيقة ان الوزير السعودي طلب إنهاء الاجتماع قبل انعقاده وقبل بصعوبة إلتقاط صور سريعة في اجتماع قيل انه لم يطول عن 20 دقيقة فقط.

وأكد المصدر أن التعليمات التي وصلت للجبير نتجت عن تعليقات وشروحات قبل خلوة البحر الميت صدرت عن العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني الذي انتقد خلال استضافته لدقائق الوزراء العرب الضيوف وقبل نزولهم للبحر الميت إصرار بعض الأشقاء على افتعال حرب مع ايران قبل حسم عملية السلام.

وخلال نفس الاجتماع انتقد الملك الأردني ضمنا محاولات التطبيع للعلاقات مع اسرائيل بدون البحث عن مصالح الشقيق الفلسطيني ودعم عملية السلام.

وأوضح المصدر أن الموقف الاردني لم يعجب الجانب السعودي وبالتالي تقرر ان تتحول خلوة البحر الميت إلى مجرد لقاء بدون بيان ختامي ولعدة دقائق امام الكاميرات فقط.