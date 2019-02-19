كاتب عُماني عن “تفجير الأزهر” الإرهابي بمصر: “هذا نتيجة استحمار العقول”

علق الكاتب والمغرد العماني المعروف عباس المسكري، على تفجير “الأزهر” الإرهابي بمصر الذي استنكره بشدة، مشيرا إلى أن أرواح الأبرياء تذهب نتيجة استحمار العقول.. حسب وصفه.

ونشر “المسكري” فيديو للتفجير الإرهابي في تغريدة له عبر حسابه بتويتر رصدتها (وطن) وعلق:”هذا نتيجة إستحمار العقول والتغرير بهم من أجل تدمير أوطانهم”.

وتابع موضحا:”هكذا تذهب أرواح الأبرياء وهكذا تكون حمامات الدم في البلدان، اللهم جنبنا شر هؤلاء”

هذا نتيجة إستحمار العقول والتغرير بهم من أجل تدمير أوطانهم ، هكذا تذهب أرواح الأبرياء وهكذا تكون حمامات الدم في البلدان ، اللهم جنبنا شر هؤلاء pic.twitter.com/7IHueADnAa — عباس المسكري (@AbbasAlmaskary) February 19, 2019

هذا وأصدرت سلطنة عُمان, بيانًا أدانت فيه بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع بالدرب الأحمر بالقرب من‫ الأزهر الشريف, ‫بالقاهرة, والذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين.

ونشرت وزارة الخارجية بسلطنة عمان نص البيان على صفحتها الرسمية بتويتر ورصدته (وطن).

وأكدت السلطنة في بيانها تضامنها مع الشقيقة مصر العربية ضد كافة أعمال العنف والإرهاب، ومعربة عن خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا والدعاء للجرحى بالشفاء العاجل.

وكانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت في بيان أن منفذ التفجير الإرهابي الذي وقع في حي الجمالية وسط القاهرة، هو “الحسن عبد الله”، ويبلغ 37 عاما.

وأكد البيان إلى أنه خلال ضبط الإرهابي والسيطرة عليه انفجرت إحدى العبوات الناسفة التي كانت بحوزته مما أسفر عن مصرع الإرهابي ومقتل أمين شرطة من الأمن الوطني وأمين شرطة من مباحث القاهرة، وإصابة اثنين ضباط أحدهم من الأمن الوطني والآخر من مباحث القاهرة واحد ضباط الأمن العام.

وتعد الواقعة، ثالث حادث بارز تشهده البلاد خلال 4 أيام، إذ سبق أن وقع تفجير محدود بالجيزة الجمعة الماضي، تلاه استهداف إرهابي لحاجز أمني في سيناء، أسفر عن إصابة ومقتل 15 عسكريا.