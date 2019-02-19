كاتب سعودي يطالب بمنع الصلاة وتشغيل القرآن في الحدائق العامة

في الوقت الذي يتباهى فيه بإقامة حفلات الغناء والرقص والمجون في الأماكن العامة، أبدى الكاتب السعودي فهد الفراج اعتراضه على قيام عدد من المواطنين وعائلاتهم بالصلاة وتشغيل القرآن في أحد المنتزهات العامة بمدينة الخبر ردا على قرار السماح بالأغاني في الأماكن العامة.

وقال “الفراج” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” تعليقا على فيديو متداول حول الواقعة:” هذه أماكن عامة وليس من حق أي شخص أو جهة غير مصرح لها فعل شيء موجه لرواد المنتزه”.

وأضاف قائلا: “وعليه فإنه من الواجب نظاما منع هؤلاء من التصرف وفقا لهواهم فهناك جهات هي المعنية بإدارة هذه المنتزهات وجهات أخرى مصرح لها بتقديم الفعاليات أو البرامج المناسبة”، ففي إشارة لحفلات الغناء.

هذه أماكن عامة وليس من حق أي شخص أو جهة غير مصرح لها فعل شيء موجه لرواد المنتزه، وعليه فإنه من الواجب نظاما منع هؤلاء من التصرف وفقا لهواهم فهناك جهات هي المعنية بإدارة هذه المنتزهات وجهات أخرى مصرح لها بتقديم الفعاليات أو البرامج المناسبة،،، https://t.co/16lKEcOlmr — فهد الفراج (@fahad_alfarraj) February 18, 2019

يشار إلى أنه بعد أيام من سماح المستشار في الديوان الملكي السعودي ورئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ بالأغاني في المقاهي والأماكن العامة، تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو قالوا إنه رد على قرار “آل الشيخ”.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر عدد كبير من العائلات السعودية “رجالا ونساء” في مدينة الخبر بإحدى الحدائق العامة وهم يؤدون صلاة الجماعة.

وبحسب الفيديو، فقد قاموا بوضع مكبرات صوت تصل لجميع أركان الحديقة العامة، في رد واضح على قرار “آل الشيخ”.

فيديو/ بعد السماح بالأغاني في الأماكن العامة

…هكذا رد السعوديون على القرار pic.twitter.com/aJOgIAuJrD — آراء (@araaaatv) February 18, 2019

وكان رئيس هيئة الترفيه السعودية، المستشار في الديوان الملكي، تركي آل الشيخ، قد أعلن السماح بالموسيقى والغناء في المطاعم والمقاهي، وهي التي كانت ممنوعة طيلة السنوات الماضية.