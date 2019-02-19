خليل البلوشي - إروين كومان
خليل البلوشي - إروين كومان
حياتنا

قبل التعاقد مع المدرب الجديد .. خليل البلوشي يوجّه 4 “تحذيرات” للإتحاد العُماني لكرة القدم

By وطن
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كتب المعلق الرياضي العُماني المعروف ، عدة ملاحظاتٍ وجهها للاتحاد العماني لكرة القدم، قبل التوقيع مع المدرب الجديد لتدريب الأحمر العُماني.

وكان المدرب الهولندي وصل في ساعة متأخرة من مساء الإثنين إلى مطار مسقط الدولي لحسم المفاوضات مع الاتحاد العماني لكرة القدم للإشراف على تدريب الأحمر العماني في الاستحقاقات القادمة، حيث كان في استقباله الأمين العام باتحاد الكرة سعيد عثمان البلوشي.

وقال خليل البلوشي، موجهاً حديثه للإتحاد العُماني، إن انجازات المدرب “كومان” كلاعب لا علاقة لها بمسيرته كمدرب.

وأضاف أن كون إروين كومان، انه شقيق اللاعب رونالد كومان هذا لا يعني انه مدرب جيد.

وتابع خليل البلوشي أن عمل “إروين كومان” خلال الفترة الماضية كمساعد لا يعني نجاحه.

وأشار المعلق العُمانيّ الى أن قدوم “إروين” بتوصية لا يعني بالضروروة ان ينجح في المهمة الموكلة اليه.

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