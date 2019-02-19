قبل التعاقد مع المدرب الجديد .. خليل البلوشي يوجّه 4 “تحذيرات” للإتحاد العُماني لكرة القدم

كتب المعلق الرياضي العُماني المعروف خليل البلوشي، عدة ملاحظاتٍ وجهها للاتحاد العماني لكرة القدم، قبل التوقيع مع المدرب الجديد لتدريب الأحمر العُماني.

وكان المدرب الهولندي إروين كومان وصل في ساعة متأخرة من مساء الإثنين إلى مطار مسقط الدولي لحسم المفاوضات مع الاتحاد العماني لكرة القدم للإشراف على تدريب الأحمر العماني في الاستحقاقات القادمة، حيث كان في استقباله الأمين العام باتحاد الكرة سعيد عثمان البلوشي.

وقال خليل البلوشي، موجهاً حديثه للإتحاد العُماني، إن انجازات المدرب “كومان” كلاعب لا علاقة لها بمسيرته كمدرب.

وأضاف أن كون إروين كومان، انه شقيق اللاعب رونالد كومان هذا لا يعني انه مدرب جيد.

وتابع خليل البلوشي أن عمل “إروين كومان” خلال الفترة الماضية كمساعد لا يعني نجاحه.

وأشار المعلق العُمانيّ الى أن قدوم “إروين” بتوصية لا يعني بالضروروة ان ينجح في المهمة الموكلة اليه.

بعض الملاحظات للأخوة في @OmanFA قبل التوقيع مع المدرب الجديد :

١- انجازاته كلاعب لا علاقة لها بمسيرته كمدرب

٢- كون انه شقيق رونالد كومان هذا لا يعني انه مدرب جيد

٣- عمله خلال الفترة الماضية كمساعد لا يعني نجاحه

٤ – جاء بتوصية ليس بالضروروة ان ينجح.

السير وصى على ديفيد مويس

وشكراً pic.twitter.com/Pl4uTZSwZr — خليل البلوشي (@khalilalbalush1) February 19, 2019

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