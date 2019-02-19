علا الفارس تكشف حقيقة علاقتها مع MBC وتوّجه رسالة لمديرها وليد الإبراهيم

أعلنت الإعلامية الأردنية علا الفارس، أن علاقتها التعاقدية مع مجموعة mbc انتهت فعليًّا عام 2019.

وقالت “الفارس” في تغريدات على ”تويتر“: ”الجمهور العزيز.. رغم التأويلات العديدة والحملات الكثيرة التي ما زلت احتفظ بحق الرد عليها.. أخبركم أن علاقتي التعاقدية مع مجموعة ام بي سي انتهت فعليًّا عام 2019.. علمًا أنني تقدمت باستقالتي بداية 2017 للانتقال إلى مجموعة روتانا، وتم تعطيل هذا التعاقد -حينها- لأسباب نتحدث عنها لاحقًا“.

الجمهور العزيز .. رغم التأويلات العديدة والحملات الكثيرة التي ما زلت احتفظ بحق الرد عليها.. اخبركم ان علاقتي التعاقدية مع مجموعة ام بي سي انتهت فعليا عام ٢٠١٩..علما انني تقدمت باستقالتي بداية ٢٠١٧ للانتقال الى مجموعة روتانا وتم تعطيل هذا التعاقد حينها لأسباب نتحدث عنها لاحقا — Ola Al Fares (@OlaAlfares) February 18, 2019

وأضافت: ”بدأت مشواري مع مجموعة mbc عام 2004 مع العربية ثم انتقلت إلى ام بي سي عام 2007.. سنوات من التحديات وبناء الذات وصقل الأدوات، سنوات عمري الأجمل التي توجت بنجاح مشترك.. كل الشكر لكل زملائي الأفاضل على الذكريات الرائعة كنتم خير عائلة وخير الأصدقاء“.

بدأت مشواري مع مجموعة ام بي سي عام ٢٠٠٤ مع العربية ثم انتقلت الى mbc1 عام ٢٠٠٧..سنوات من التحديات وبناء الذات وصقل الأدوات سنوات عمري الأجمل التي توجت بنجاح مشترك .. كل الشكر لكل زملائي الأفاضل على الذكريات الرائعة كُنتم خير عائلة وخير الأصدقاء — Ola Al Fares (@OlaAlfares) February 18, 2019

وتابعت الإعلامية الأردنية: ”أخيرًا وليس آخرًا شكرًا لكل من وقف معي وآزرني وآمن بقدراتي ووفر لي البيئة المحفزة، لن أنسى هذا الفضل ما حييت شكرًا استاذي وعرابي الحاضر الغائب سعد السيلاوي رحمك الله.. شكرًا لصاحب البصمة ومن يستحق التقدير دائمًا الشيخ وليد الإبراهيم .. شكرًا للجمهور الرائع ..لنا لقاء قريب بإذن المولى“.

اخيرا وليس آخرا شكرا لكل من وقف معي وآزرني وآمن بقدراتي ووفر لي البيئة المحفزة لن أنسى هذا الفضل ما حييت شكرا استاذي وعرابي الحاضر الغائب سعد السيلاوي رحمك الله

شكرا لصاحب البصمة ومن يستحق التقدير دائما الشيخ وليد الإبراهيم ..

شكرا للجمهور الرائع ..لنا لقاء قريب بإذن المولى — Ola Al Fares (@OlaAlfares) February 18, 2019

واختتمت الفارس سلسلة تغريداتها قائلة: ”عاهدت نفسي أن يكون عام 2019 عام عودة تليق بحجم الغياب.. وكما أقول كعادتي: ”أغيب لأعود أقوى.. وأتوارى ليشتد الاشتياق انتظروني“.

عاهدت نفسي أن يكون عام ٢٠١٩ عام عودةٍ تليق بحجم الغياب …



وكما اقول كعادتي " أغيب لأعود اقوى … و أتوارى ليشتد الاشتياق "



إنتظروني — Ola Al Fares (@OlaAlfares) February 19, 2019

وتعرّضت علا الفارس، مؤخراً لهجومٍ حادّ بسبب تغريدة نشرتها في أعقاب فوز المنتخب القطري في كأس أمم آسيا، قالت فيها:”صاحب الحق .. لا يُغلب”، فسّرها مغردون إماراتيون وسعوديون أن الفارس تقصد منتخب ودولة قطر.

وطالب مغرّدون بـ”طرد” علا الفارس من دبي، التي تتردد إليها، علما بأن إقامتها حاليا في لوس أنجلوس الأمريكية.

صاحب الحق .. لا يُغلب — Ola Al Fares (@OlaAlfares) February 1, 2019

كما أن “الفارس” تعرّضت لهجوم سعوديّ غير مسبوق، بعد تغريدة نشرتها عن القدس ردًّا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل؛ إذ فسرها البعض بأنها مسيئة للسعودية وتم فصلها من القناة.