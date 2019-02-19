مسنّ سعودي يتحرّش بممرضة
مسنّ سعودي يتحرّش بممرضة
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شاهد| “نجم سناب شات”.. هذا هو المُسن الذي تحرّش بممرضة في مستشفى سعودي!

By وطن
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طالب مغرّدون سعوديون بمحاسبة نجم سناب شات السعودي الذي يبلغ من العمر 70 عامًا، بعد تحرّشه بإحدى الممرضات في مستشفى مدينة “القنفذة” العام.

ويظهر المسن السعودي برفقة اثنين آخرين خلال إيقافه إحدى الممرضات وزميلتها في طريق داخلي مؤدٍ للمستشفى، ليقوم بوضع يده على ظهرها وتلمّس جسدها عليه، الأمر الذي دفع رجلاً لآخر لإمساكه ومنعه عن إكمال تحرشه.

وضجّ موقع “تويتر” عبر هاشتاغ نطالب_بمعاقبه_المتحرش_بن_كرمان بتغريداتٍ غاضبة للنشطاء السعوديين، من تصرف “بن كرمان”.

ونشر مغرّدون، فيديو، يُظهر “بن كرمان” وهو يحاول التحرش بأحد الأطفال، خلال فعالية.

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