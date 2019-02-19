شاهد| “نجم سناب شات”.. هذا هو المُسن الذي تحرّش بممرضة في مستشفى سعودي!

طالب مغرّدون سعوديون بمحاسبة نجم سناب شات السعودي علي بن كرمان الذي يبلغ من العمر 70 عامًا، بعد تحرّشه بإحدى الممرضات في مستشفى مدينة “القنفذة” العام.

ويظهر المسن السعودي برفقة اثنين آخرين خلال إيقافه إحدى الممرضات وزميلتها في طريق داخلي مؤدٍ للمستشفى، ليقوم بوضع يده على ظهرها وتلمّس جسدها عليه، الأمر الذي دفع رجلاً لآخر لإمساكه ومنعه عن إكمال تحرشه.

وضجّ موقع “تويتر” عبر هاشتاغ نطالب_بمعاقبه_المتحرش_بن_كرمان بتغريداتٍ غاضبة للنشطاء السعوديين، من تصرف “بن كرمان”.

#نطالب_بمعاقبه_المتحرش_بن_كرمان

كل من ظهر في المقطع يستحق العقوبة!

*المتحرش

*المصور اللي ضحك على التحرش (وما اتوقع انه كان بيضحك لو ان المرأة كانت اخته او امه)!

*المتواجدين لأنهم ما تفاعلوا!

*المرأة، لأنها تعرضت للتحرش و(سكتت ولم تدافع عن نفسها)،🚫والسكوت هو سبب تمادي المتحرشين🚫 — ﮼ابراهيم،المنيف (@altamimi14) February 19, 2019

#نطالب_بمعاقبة_المتحرش_بن_كرمان

مشكلتنا قضية التحرش واغلب القضايا اللي في مجتمعنا مانخذها بجدية ونحط مليون عذر عشان ما يتحاسب الشخص الغلطان

لازم يكون في جدية من المجتمع والحكومة بهذه المواضيع اللي ما تحتمل اَي اعذار لما فيها من اثار نفسية على المجني عليه . — خالد. (@ikld10) February 19, 2019

لحد يتعذر له هو متحرش سواء مراهق سواء شاب سواء شايب و اذا كان عذركم انه ما يعرف القانون بيفهمه و يربيه #نطالب_بمعاقبة_المتحرش_بن_كرمان — 🏋🏻‍♀️ (@liHumanl) February 19, 2019

تحرش علني و واضح اطلعت على الڤيد تبعه وأهو يتحرش كمان في طفل #نطالب_بمعاقبة_المتحرش_بن_كرمان#نطالب_بمعاقبة_المتحرش_بن_كرمان#نطالب_بمعاقبة_المتحرش_بن_كرمان لا تتساهلوا مع المتحرشين https://t.co/8Le1NzEi0O — مزغوبه من الجامعه (@IIIEOU) February 19, 2019

#نطالب_بمعاقبة_المتحرش_بن_كرمان

لعن الله وجهه

هذا واضح متحرش من شبابه والتحرش يجري بدمه وفعله يؤكد المثل القائل

من شب على شيء شآب عليه

وانا متأكد محد بيدافع عنه ويخلق تبريرات لنجاسته الا اللي مثله — عمار حزام (@ammar4712) February 19, 2019

ونشر مغرّدون، فيديو، يُظهر “بن كرمان” وهو يحاول التحرش بأحد الأطفال، خلال فعالية.