“شاهد” نائب قائد الحرس الثوري الإيراني: على آل سعود أن يشكروا الله يوميا على أن يوما آخر أضيف لحكمهم

شن نائب القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني العميد حسين سلامي، ايوم الثلاثاء، هجوما عنيفا على النظام السعودي واصفا السعودية بأنها مركز الفوضى في المنطقة والعالم.

وأفادت وكالة “تسنيم” الإيرانية أن “سلامي” قال اليوم في كلمة خلال مراسم تأبين ضحايا الهجوم الارهابي الاخير في زاهدان، ان القوات البرية لحرس الثورة الاسلامية وقفت في وجه المثلث الشؤوم -امريكا والكيان الصهيوني والحكومات العربية الرجعية في المنطقة، منوها الى ان السعودية اليوم هي مركز الفوضى في المنطقة والعالم.. حسب وصفه

نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني: على آل سعود أن يشكروا الله يوميا على أن يوما آخر أضيف إلى حكمهم pic.twitter.com/nNJKn67rjm — قناة الجزيرة (@AJArabic) February 19, 2019

وأضاف نائب القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني:”سنهزم الاعداء وقررنا القيام بعمل ما ونحن اليوم لدينا خطط لمواجهتهم، ليعلم آل سعود بأنهم لن يبقوا وعلى العدو ان يعلم بأننا لن نتركه وشأنه.”

ونوه “سلامي” إلى أن “هدف العدو هو أن لا نحتفل بالذكرى السنوية الاربعين للثورة الاسلامية لذلك قررا استهداف شبابنا بهجوم جبان، هذا كل مايملكه العدو من قوة”، قائلا، هزيمة العدو بشكل نهائي هي من مهامنا وفجر النصر قادم.

واضاف، قمنا بإعداد خططنا وسننتقم لشهدائنا، نحن لدينا خطط لهزيمة القوى العالمية وحربنا لن تؤطر في نقطة واحدة والارهابيون لا يحسب لهم حساب.

وقبل أيام قال الحرس الثوري الإيراني إن 27 قتيلا و13 جريحا سقطوا في هجوم انتحاري استهدف حافلة تابعة له جنوب شرقي البلاد.

وأضاف الحرس الثوري أن الهجوم ناجم عن تفجير سيارة مفخخة رُكنت بجانب الحافلة.

من جانبها قالت الخارجية الإيرانية، إن منفذي الهجوم تلقوا دعما عسكريا وماديا من دول في المنطقة. وأضافت أن الانتقام قادم ضد منفذي الهجوم وداعميهم في المنطقة.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إنه ليس من المصادفة أن تُضرب إيران بالتزامن مع مؤتمر وارسو الذي وصفه بأنه مجرد سيرك. وأضاف: “يبدو أن الولايات المتحدة تكرر الأخطاء ذاتها لكنها تتوقع نتائج مختلفة”.