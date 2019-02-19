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شاهد| ضبط ابنة “أوباما” في وضعٍ حرج مع صديقاتها!!

By وطن
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نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، صوراً للابنة الكبرى للرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في وضع حرج.

والتقطت صور لـ”” وهي تحتسي الكؤوس من زجاجة وردي كانت تحملها في يدها، خلال قضائها عطلة نهائية الأسبوع، في ولاية فلوريدا.

وأظهرت صور أخرى الابنة الكبرى للرئيس السابق بملابس مختلفة، دون أن تشرب النبيذ.

وذكرت الصحيفة أن الفتاة البالغة من العمر 20 عاما كانت ترتدي ملابس سباحة سوداء اللون، بصحبة 3 من صديقاتها في فندق فخم.

وستبلغ الابنة الكبرى لأوباما وميشيل 21 عاما في يوليو المقبل، مما يعني أنها خالفت القانون الذي لا يسمح لمن تقل أعمارهم عن 21 عاما بشراء الكحوليات أو تعاطيها.

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