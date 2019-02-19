“شاهد” صارت متوفرة بالرياض كالخبز.. مخدرات على التلفزيون الرسمي السعودي تفجر جدلا واسعا

عرض التلفزيون الرسمي السعودي مواد مخدرة على الهواء مباشرة، في حلقة جديدة من برنامج الإعلامي داود الشريان، والتي أراد من خلالها التدليل على سهولة الحصول عليها في الأحياء العشوائية بالرياض، ما فجر جدلا واسعا بين السعوديين.

“الشريان” عرض خلال حلقة من برنامجه على قناة SBC التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، مواد مخدرة على الهواء مباشرة، وعلى إثر ذلك، نشبت مشادة كلامية بين الشريان والعميد راشد العارضي مساعد مدير مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض، حيث وصف الشريان شراء المخدرات من هذه الأحياء بأنه “أرخص شيء كأنك تشتري خبز”، على حد وصفه.

الحوار الكامل للمشادة بين #داود_الشريان وعميد من مكافحة المخدرات بعد أن عرض داود على الهواء مخدرات تم الحصول عليها من حي في الرياض.#الاحياء_العشوائية_مع_داود#SBC pic.twitter.com/V0bXnVDUsF — برنامج داود الشريان (@Dawood_Show) February 18, 2019

في المقابل، رد العميد راشد العارضي بأن انتشار المخدرات في الأحياء العشوائية مرصود وهناك فرق ميدانية سرية لملاحقة المتعاطين والذين يروجون للمخدرات، ليرد عليه الشريان متهماً فرق مكافحة المخدرات بأنها لا تذهب إلى الأماكن، مضيفاً: “البلديات نايمة .. والأحياء مليانة بلاوي”.

وقال الشريان متوجها بكلامه إلى العارضي: “جزء من مشكلتكم مع البلديات.. اطلبوا منهم تنظيف الأحياء”.

وكان الشريان قد عرض خلال برنامجه تقريراً حول الأحياء العشوائية في الرياض، تضمّن مقابلات مع سعوديين، أظهر مدى صعوبة الحالة التي تشهدها هذه الأحياء والبيوت المهجورة التي تحتويها، وطريقة الحصول على مخدرات فيها.