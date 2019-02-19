“شاهد” جماهير “الأهلي” المصري “تشتم” تركي آل الشيخ مجددا بهتاف “طال عمره”

ردت جماهير النادي الأهلي المصري, على تهديدات تركي آل الشيخ المستشار في الديوان الملكي ورئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي “بيراميدز” المصري, بعدما توعد إدارة النادي, فعاودت إطلاق نفس الهتافات السابقة ضده والتي أثارت غضبه.

ووفقا لفيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد استقبلت جماهير النادي الاهلي رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب خلال زيارته لمدينة المنصورة بدعوة رسمية من المحافظة لتكريمه بشتيمة “آل الشيخ”، حيث هتفت الجماهير “تركي الشيخ طال عمره.. تركي الشيخ….”

طال عمره 2 خلال استقبالهم الخطيب في المنصورة..جماهير الأهلي تسب تركي آل الشيخ مجددا Posted by ‎شبكة رصد‎ on Monday, 18 February 2019

وكانت جماهير النادي قد شتمت “آل الشيخ” بنفس الشتيمة الحالية العام الماضي الأمر الذي تسبب في أزمة استدعت ردّ الديوان الملكي السعودي، وكان آل الشيخ حينها رئيسا للهيئة العامة للرياضة السعودية، إضافة إلى امتلاكه فريق “بيراميدز” المصري.

وأكد سعود القحطاني، المستشار في الديوان الملكي السعودي، حينها، والمتهم حاليا في قضية اغتيال الصحافي جمال خاشقجي أن “هتاف بعض جماهير النادي الأهلي المصري، ضد المستشار تركي آل الشيخ، لا يمثل مصر ولا أهلها”، واصفا الفاعلين بـ”الغوغاء”.

وقبل أيام، توعد تركي آل الشيخ مسؤولي النادي الأهلي، مؤكدا أنه لن ينسى ما تعرضت له والدته من شتائم من قبل مشجعي النادي وسكوت الإدارة عنها.

وقال “آل الشيخ” في تدوينة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن”:” : لن أنسى أنه عندما حصل تجاوز في حق والدتي وجد هذا التجاوز تأييدًا وشكرًا منهم”.