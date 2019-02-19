داعية سعودي يستغل تفجير الأزهر “الإرهابي” ليطالب بتحريم العمليات الاستشهادية ضد الإسرائيليين

في استغلال واضح لتفجير الأزهر الإرهابي والذي راح ضحيته 3 من رجال الأمن المصري، وجد الداعية السعودي وأستاذ أصول الفقه بجامعة أم القرى محمد السعيدي من الحادثة مدخلا ليحرم العمليات الاستشهادية ضد الاحتلال الاسرائيلي، زاعما أن هذه العمليات قتلت من المسلمين أكثر مما قتل من الإسرائيليين.

وقال “السعيدي” في سلسلة تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” داعيا من أفتى بها لتحريمها:” قبل أكثر من ثلاثة عقود أفتى بعضهم بجواز أن يفجر الشباب في أنفسهم ليوقعوا النكاية في الصهاينة وأسموها عمليات استشهادية، وتأتي المحصلة اليوم :أن من قُتلوا بهذه العمليات من المسلمين أضعاف من قتلوا من الصهاينة والذين أفتوا بجوازها لم يتراجعوا بعد ؛ ماذا ينتظرون!!!”.

قبل أكثر من ثلاثة عقود أفتى بعضهم بجواز أن يفجر الشباب في أنفسهم ليوقعوا النكاية في الصهاينة وأسموها عمليات استشهادية ، وتأتي المحصلة اليوم :أن من قُتلوا بهذه العمليات من المسلمين أضعاف من قتلوا من الصهاينة والذين أفتوا بجوازها لم يتراجعوا بعد ؛ ماذا ينتظرون!!! #تفجير_الازهر — د محمد السعيدي (@mohamadalsaidi1) February 18, 2019

واستدل “السعيدي” بتحريم العمليات الإستشهادية على العموم بقوله تعالى:” ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما﴾ “.

وأوضح أن الله “نهى عن قتل العبد نفسه ولم يستثن ، فدل على أن النهي مطلق في كل حال”.

قال تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما﴾

فنهى الله عن أكل أموال الناس بالباطل ثم استثنى وقال (إلا أن تكون تجارة …

ونهى عن قتل العبد نفسه ولم يستثن ، فدل على أن النهي مطلق في كل حال — د محمد السعيدي (@mohamadalsaidi1) February 18, 2019

وكان العلامة عبد العزيز بن باز مفتى السعودية الراحل وعضو هيئة كبار العلماء قد أفتى بجواز العمليات الاستشهادية في الجهاد، مؤكدا بأنه لا ينطبق عليه حكم المنتحر.

وكان انتحاريا قد فجر نفسه بالقرب من الجامع الأزهر وسط القاهرة، مساء الاثنين، أسفر عن مقتل وإصابة 5 من عناصر الشرطة المصرية.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، مساء الإثنين، مقتل شرطيين اثنين، وإصابة 3 ضباط إثر تفجير عبوة ناسفة كانت بحوزة أحد المطلوبين أمنيا والذي قتل على الفور، وذلك قرب الجامع الأزهر وسط العاصمة، القاهرة، وذلك قبل أن يلحق بهما ضابطا من الامن الوطني توفي متأثرا بجراحه.

وقالت الداخلية، في بيان، إنه “فى إطار جهود البحث عن مرتكب واقعة إلقاء عبوة بدائية لاستهداف فوج أمنى أمام مسجد الاستقامة بالجيزة (غرب القاهرة) الجمعة الماضي، أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعة عن تحديد مكان تواجده بمنطقة الدرب الأحمر (وسط العاصمة قرب الأزهر)”.

وأوضحت أن “قوات الأمن قامت بمحاصرته وحال ضبطه والسيطرة عليه، انفجرت إحدى العبوات الناسفة التى كانت بحوزته ما أسفر عن مصرع الإرهابى وأميني شرطة (رتبة أقل من ضابط) وإصابة 3 ضباط آخرين”.