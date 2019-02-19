بذخ ابن سلمان على حساب جيوب السعوديين.. “شاهد” جناح ولي العهد السعودي الذي يقيم به في الهند

“الفقر والبطالة.. للشعب السعودي، والبذخ والترف والرفاهية.. لابن سلمان”.. هكذا هو الحال في ممكلة النفط في ظل سيطرة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على مقاليد الحكم وثروات ومقدرات السعوديين الذي يقبعون في غيابات حكم استبدادي واقتصاد مترنح يطمع في الاستيلاء على ما في جيوب المواطنين لتمويل رحلات ولي العهد الرسمية والخاصة في الداخل والخارج.

الأمير محمد بن سلمان، غادر باكستان بعد زيارة استمرت يومين وشهدت ألوانا متعددة من الترف والبذخ، متوجها إلى الهند، ثاني محطات جولته الآسيوية.

Sneak Peek Into Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman’s Luxurious Suite (India) Posted by ‎عبدالفتاح العمدة‎ on Tuesday, 19 February 2019

وقبيل وصول الأمير السعودي إلى دلهي، نشر موقع هندي صورا قال إنها لجناح فاخر في أحد فروع فنادق (ITC) التي هي ثاني أكبر سلسلة فنادق هندية.

وتحت عنوان “نظرة خاطفة داخل جناح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الفاخر”، قال موقع “نيوز 218” إن أمراء السعودية لهم طريقتهم الخاصة في السفر، لافتة إلى ما يصاحب ذلك من مباهج الترف.

Saudi Royals are known for their luxury living and this ultra luxurious suite for crown Prince Mohammed bin Salman promises to offer just that! https://t.co/zaFgFzgSRN — News18.com (@news18dotcom) February 19, 2019

وتستمر زيارة ابن سلمان يومين وتعد الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات بين البلدين، وتشدد على أهمية تثبيت الجذور السعودية في الهند لأسباب عدة —بحسب موقع “بيزنس توداي” الهندي.

وتستورد الهند نحو 20 في المئة من نفط المملكة العربية السعودية، التي تعد واحدة من أكبر منتجي النفط في العالم، وثالث أكبر مورد للنفط إلى الهند بعد العراق وإيران.

وأشارت تقارير إعلامية قبل ايام إلى وصول 5 شاحنات تحمل احتياجات محمد بن سلمان الشخصية إلى إسلام آباد، من أدوات التمارين الرياضية وأثاث وأمتعة شخصية أخرى، كما تم حجز فندقين من فئة «5 نجوم» بالكامل للوفد السعودي.

وحسب وسائل الإعلام الباكستانية، فقد وصل الحرس الملكي السعودي إلى العاصمة الباكستانية، لإنهاء الترتيبات الأمنية اللازمة لاستقبال ولي العهد السعودي ـ الذي انتهت زيارته لباكستان اليوم ـ بحسب مسؤول في بلدية إسلام آباد.

كما تم شحن 80 حاوية من الأمتعة واللوازم إلى إسلام آباد، للتحضير لزيارة ولي العهد السعودي وحاشيته، وتصل السيارات التي يستخدمها، قبل يوم من وصوله إلى البلاد.

ويضم وفد محمد بن سلمان نحو 1100 مسؤول ورجل أعمال، وأحضر المسؤولون الأمنيون السعوديون مشرفيهم الأمنيين وموظفي الأمن الصغار، لإجراء الترتيبات اللازمة. كما تم نشر عناصر من الجيش الباكستاني في نقاط مهمة خلال زيارة محمد بن سلمان البلاد.

كما تم حجز أسطول مكون من 300 سيارة لاند كروز، استخدمه الوفد أثناء الإقامة بباكستان.

يشار إلى أن صندوق النقد الدولي، خفّض الشهر الماضي، توقعاته بشأن النمو الاقتصادي في المملكة، بسبب تراجع أسعار النفط مجدداً، وانخفاض الإنتاج، والتوترات الجيوسياسية. وسجّل الدين العام السعودي ارتفاعاً بنسبة 24%، في ظل ارتفاع أسعار النفط، رغم تراجع عجز الميزانية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، بنسبة 59.7%، مقارنة بالفترة الماضية من 2017.