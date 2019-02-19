الكاتب السعودي محمد آل الشيخ عد أيام الحصار وقال: قطر تعاني من العزلة والإفلاس!

زعم الكاتب السعودي المقرب من الديوان الملكي محمد آل الشيخ أن قطر تعيش حالة من العزلة والإفلاس، مدعيا أن مستقبلها سيكون سوداويا، على حد قوله.

وقال “آل الشيخ” في تدوينة له عبر حسابه موقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”، إن قطر تعاني هذه الأيام من العزلة والإفلاس بعد نحو أكثر من 600 يوم على الحصار.

وتابع هذيانه زاعما أن قطر تنتظر مستقبلا سوداويا، وأنك”ل يوم يأتي هو أصعب من سابقه”.

قطر هذه الايام تشعر بالعزلة والاقصاء والافلاس اكثر من اي يوم مضى، ستمائة يوم من المقاطعة خسرت فيها قطر كل شئ ولم يبق لها الا ايران المحاصرة واردوغان الذي يبتزها ليل نهار، مستقبل قطر كالح السواد فكل يوم يأتي هو أصعب من سابقه .. — محمد آل الشيخ 🇸🇦 (@alshaikhmhmd) February 19, 2019

تغريدة “آل الشيخ” على الرغم من نيلها إعجاب الذباب الالكتروني التابع للديوان الملكي السعودي، إلا أنها كانت مثار سخرية لغالبية المغردين، الذين أكدوا أن كلامه مناف تماما للواقع، موضحين أن قطر هي من حاصرتهم وفضحتهم.

مستقبل قطر مشرق بفضل الله ثم سواعد رجالها



بقيادة الحر تميم



الكلب من الحرة يبنبح وقافلة قطر الى العز تسير — svr (@3334svr) February 19, 2019

عن اي عزلة تتحدث ياهذا؟بل قطر هي التي حاصرتكم وفضحتكم وفضحت جرائمكم امام العالم حتى اصبح مبس منبوذ كالجرذ الجرب — مواطن (@rachidrami2) February 19, 2019

ومالك ايها السفيه بل انت و سيدك في ورطة و اصبحتم منبوذين من اهل الارض جميعا و المستقبل ظلامي فأبشر بما يسوؤك و سيدك هذا ظني بربي — بن عمارة (@mawdoudi) February 19, 2019

الظاهر انت ماقريت اخر تقرير عالمي عن افضل مستوى دخل للفرد وقطر كان ترتيبها السادس ياغبي — abo hashem (@wisammayali) February 19, 2019

انت احسن مثال للنقيدان — Trans Qatar (@TransQatar) February 19, 2019

اقعد اظحك علي نفسك انت والغنم اللي يطبلو لك قطر اقتصادها صار اقوي بعد ما بعدت عنكم حتي في الإعلام ما قدرتو عليهم وسياسيا ما هم منبوذين من كل العالم زي بعض ناس وكمان الكوره حدث ولا حرج. اسبقوهم وخلو نتنياهو يزور الرياض اول عشان كل المسلمين يصفقو لكم يا أمه ابو جهل — PARTIS GOLDINGER (@PartisG) February 19, 2019

لا ارى في كل ذلك الا سواد قلبك ووجهك ، قطر غير معزولة الشعوب العربيه والإسلامية وكل احرار العالم يحبونها ويتفاعلون معها ويدعون لها حتى الذي كان له موقفا منها ورأى ظلمكم لها ولغيرها تغير واصطف الى جانبها ، اللهم انتقم من الظالمين الذين يعيثون فسادا وإفسادا في الأرض . — سلسبيل رضوان (@alsindyani) February 19, 2019

ويأتي هذيان “آل الشيخ” في وقت كشفت وكالة “بلومبيرغ” الاقتصادية الأمريكية أن العديد من الشركات المصرفية العالمية أبدت عن الابتعاد عن قطر وتوجهها للاستثمار في السعودية في أعقاب إندلاع الازمة الخليجية، مؤكدة رغبة هذه الشركات مراجعة موقفها.

وقالت الوكالة في تقرير لها إن عددا من المصرفيين الدوليين فضلوا مطاردة أرباح مغرية محتملة في الرياض، على أن يتوجهوا إلى قطر “المعزولة” في بداية الأزمة.

لكن عددا من التنفيذيين في بنوك عالمية كبرى، وشركات، أمثال “غولدمان ساكس”، و”أتش أس بي سي هولدينغ” بدأوا بالتفكير بإصلاح علاقاتهم بوزارة المالية القطرية، وصندوق الثروة السيادي.

ورغم أن المملكة العربية السعودية ستبقى مكانا أساسيا لأعمالهم، فإنهم يأسفون لتحويل أنظارهم عن الدوحة، وذلك بعد تأخر السعوديين في طرح أرامكوا في تموز/ يوليو الماضي، بحسب ما نقلت الوكالة عنهم.