الكاتب السعودي محمد آل الشيخ عد أيام الحصار وقال: قطر تعاني من العزلة والإفلاس!
زعم الكاتب السعودي المقرب من الديوان الملكي محمد آل الشيخ أن قطر تعيش حالة من العزلة والإفلاس، مدعيا أن مستقبلها سيكون سوداويا، على حد قوله.
وقال “آل الشيخ” في تدوينة له عبر حسابه موقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”، إن قطر تعاني هذه الأيام من العزلة والإفلاس بعد نحو أكثر من 600 يوم على الحصار.
وتابع هذيانه زاعما أن قطر تنتظر مستقبلا سوداويا، وأنك”ل يوم يأتي هو أصعب من سابقه”.
تغريدة “آل الشيخ” على الرغم من نيلها إعجاب الذباب الالكتروني التابع للديوان الملكي السعودي، إلا أنها كانت مثار سخرية لغالبية المغردين، الذين أكدوا أن كلامه مناف تماما للواقع، موضحين أن قطر هي من حاصرتهم وفضحتهم.
ويأتي هذيان “آل الشيخ” في وقت كشفت وكالة “بلومبيرغ” الاقتصادية الأمريكية أن العديد من الشركات المصرفية العالمية أبدت عن الابتعاد عن قطر وتوجهها للاستثمار في السعودية في أعقاب إندلاع الازمة الخليجية، مؤكدة رغبة هذه الشركات مراجعة موقفها.
وقالت الوكالة في تقرير لها إن عددا من المصرفيين الدوليين فضلوا مطاردة أرباح مغرية محتملة في الرياض، على أن يتوجهوا إلى قطر “المعزولة” في بداية الأزمة.
لكن عددا من التنفيذيين في بنوك عالمية كبرى، وشركات، أمثال “غولدمان ساكس”، و”أتش أس بي سي هولدينغ” بدأوا بالتفكير بإصلاح علاقاتهم بوزارة المالية القطرية، وصندوق الثروة السيادي.
ورغم أن المملكة العربية السعودية ستبقى مكانا أساسيا لأعمالهم، فإنهم يأسفون لتحويل أنظارهم عن الدوحة، وذلك بعد تأخر السعوديين في طرح أرامكوا في تموز/ يوليو الماضي، بحسب ما نقلت الوكالة عنهم.