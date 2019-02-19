مريم الدباغ
Imageحياتنا

الفنانة التونسية مريم الدباغ تستفزّ الجمهور بصورة “عارية وفاضحة”!

By وطن
0

نشرت الفنانة التونسية مريم الدباغ صورةً “فاضحة” لها عبر أحد حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي، ما عرّضها لتعليقاتٍ غاضبة وحادّة من قبل نشطاء.

وظهرت “الدباغ” في الصورة وهي ترتدي ملابس داخلية مكشوفة متعمدة أن بيّن صدرها، ووصف متابعوها الصورة بأنها مستفزة وفاضحة.

ومؤخراً، كشفت مريم الدباغ أن جهات أمنية في عهد الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي طلبت منها التعامل معها في التجسس على رجال أعمال نافذين وجمع ملفات حولهم.

وكانت الفنانة التونسية مريم الدباغ اشعلت جدلاً كبيراً بعد قولها إن “ لم يعد فيها رجال”.

وقالت “الدباغ” خلال مشاركتها في أحد البرامج على القناة التاسعة التونسية، بأن الفتاة التونسية التي تريد أن تنجب أطفالا، عليها ان تذهب إلى كندا أو امريكا وتنجب أطفالا بدون زواج.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

“شاهد” أول فيديو للتونسيين المختطفين في ليبيا وهذا شرط الإفراج عنهم:…

حياتنا

جريمة غير مسبوقة في بشاعتها.. هكذا عُوقِبَ 5 تونسيين اغتصبوا وقتلوا مُسنّة عمرها 86…

الهدهد

داعية تونسي لحكام الإمارات: الاحتفاء بالبابا لن يبيض سواد وجهكم ولن يغير من موقف…

الهدهد

عبد اللطيف المكي لـ”وطن”: لا نجاح للثورات إلا بدمج بقايا الأنظمة الساقطة…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.