الفنانة التونسية مريم الدباغ تستفزّ الجمهور بصورة “عارية وفاضحة”!

نشرت الفنانة التونسية مريم الدباغ صورةً “فاضحة” لها عبر أحد حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي، ما عرّضها لتعليقاتٍ غاضبة وحادّة من قبل نشطاء.

وظهرت “الدباغ” في الصورة وهي ترتدي ملابس داخلية مكشوفة متعمدة أن بيّن صدرها، ووصف متابعوها الصورة بأنها مستفزة وفاضحة.

ومؤخراً، كشفت مريم الدباغ أن جهات أمنية في عهد الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي طلبت منها التعامل معها في التجسس على رجال أعمال نافذين وجمع ملفات حولهم.

وكانت الفنانة التونسية مريم الدباغ اشعلت جدلاً كبيراً بعد قولها إن “تونس لم يعد فيها رجال”.



وقالت “الدباغ” خلال مشاركتها في أحد البرامج على القناة التاسعة التونسية، بأن الفتاة التونسية التي تريد أن تنجب أطفالا، عليها ان تذهب إلى كندا أو امريكا وتنجب أطفالا بدون زواج.