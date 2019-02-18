وصل السّلطنة وسيلتقي برئيس الإتحاد للتعاقُد معه.. هذا هو مدرب منتخب عُمان الجديد

بعد أيام من التسريبات حول إمكانية التعاقد مع المدرب الفرنسي كلود لوروا، أفادت معلومات مؤكدة بأن رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم الشيخ سالم الوهيبي سيلتقي بالمدرب الهولندي باروين كومان ومناقشة التعاقد معه لقيادة المنتخب الوطني خلفا للمدرب بيم فيربيك .



ورصدت عدسة “الشبيبة-رياضة” صورا للمدرب الهولندي لحظة وصوله للمطار مساء الاثنين، حيث كان في استقباله عدد من المسؤولين في الاتحاد العماني لكرة القدم.

الهولندي اروين كومان المدرب الجديد القادم لمنتخبنا يملك سجلا كرويا حافلا كلاعب وكمدرب ويملك خبرة في عدة دول درب فيها مثل الدوري الانجليزي

اقرأ غدا تفاصيل السيرة الذاتية للمدرب الجديد في #الشبيبه .

ملاحظة: الصور حصرية بعدسة #الشبيبه #جريده_الشبيبه pic.twitter.com/Wa7dYQkm2f — الشبيبة | رياضة (@shabiba_sports) February 18, 2019

وقبل أيام تداولت أنباء عن إمكانية التعاقد مع المدرب الفرنسي كلود لوروا الأمر الذي أثار استياء الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.



وكان الاتحاد العماني لكرة القدم قد قبل استقالة مدرب المنتخب العُماني، الهولندي “بيم فيربيك” في أعقاب خروج المنتخب العماني من تصفيات كأس أمم آسيا.



وكلّف الاتحاد العماني لكرة القدم مساعد المدرب مهنا بن سعيد العدوي بمهمة تدريب المنتخب خلفا للمدرب بيم فيربيك المستقيل إلى حين التعاقد مع مدرب جديد.



ووفقا لما أعلنه الاتحاد حينها، فإن المدرب “فيربيك” قدم استقالته لظروف خاصة به، مؤكدا أنه يرغب في إنهاء مشواره التدريبي بعد ثلاثين عاما قضاها في مجال التدريب، وأن تكون السلطنة هي المهمة الأخيرة له.





وبعد مناقشة الظروف والأسباب التي تقدم بها المدرب للاتحاد، تمت الموافقة على قبول استقالته.