لهذا السبب تم العفو عن إمام مسجد متّهم بهتك عرض 3 أطفال في الأردن!!

اتهمت محكمة الجنايات الكبرى في الأردن، الاثنين، إمام مسجد، بهتك عرض ٣ أطفال خلال حضورهم للمسجد، بـ”تقبيلهم وعناقهم” بطريقة غير لائقة، دفعت أهالي الأطفال لتقديم شكوى بحقه سابقا.

وجاء قرار المحكمة الذي أعلنه القاضي الدكتور فوزي النهار بتعديل وصف التهمة بحق المتهم الذي قام بتقبيل الأطفال من جناية هتك العرض الى جنحة ‘المداعبة المنافية للحياء’ .وفقاً لموقع “رؤيا” الأردنيّ

كانت عائلات الأطفال قد تقدمت بشكوى لدى مدعي عام الجنايات في العام الماضي وتحديداً قبل 12-12-2018، بحق الإمام، وخلال المحاكمة العلنية أبلغ المتهم بشموله بالعفو العام الذي صدر مؤخراً وشمل العديد من القضايا، وتم الإفراج عن العديد من السجناء، وخاصة الذين ارتكبت قضاياهم قبل 12-12-2018.