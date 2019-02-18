قوة خاصة تركية نفذّت عملية عسكرية في العراق ثمّ عادت .. وهذه التفاصيل

تمكنت القوات الخاصة التركية، الأحد، من تدمير موقع لوجستي لمنظمة “بي كا كا” الإرهابية في منطقة “هاكورك” شمالي العراق.

وقالت مصادر عسكرية، لوكالة الأناضول، إن القوات الخاصة التركية نفّذت عملية برية في “هاكروك” بعد رصد موقع يستخدمه إرهابيو “بي كا كا” بشكل مكثف.

وأوضحت المصادر أن القوات المشاركة في العملية دمّرت الموقع مع المعدات اللوجستية التي كانت بداخله.

وفي تسجيلات التقطتها القوات التركية خلال العملية يظهر الموقع على شكل مغارة طويلة يمر بداخلها جدول مائي.

وتوجد في المغارة معدات يستخدمها الإرهابيون، إلى جانب مرحاض ومطبخ.