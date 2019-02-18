قرقاش يصف الأزمة القطرية بالقضية اليتيمة لكنه مشغول بالتغريد حولها على مدار الساعة

رد مدير المكتب الإعلامي في الخارجية القطرية أحمد بن سعيد الرميحي على وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي “المرتبك” أنور قرقاش، مؤكدا له على أن استراتيجية قطر واضحة وشفافة على عكس سياسة أبو ظبي وحلفائها المتقوقعة والمراهقة.

وكان “قرقاش” قد غرد معلقا على تصريحات وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في ميونيخ حول الازمة الخليجية، قائلا:” الاستراتيجية القطرية لفك الأزمة في أزمة، فالإضرار بالدول الأربع عبر ما يعرف بالأخبار الكاذبة ليس بالاستراتيجية، والازمة حوّلت قطر إلى دولة القضية اليتيمة، الأسطوانة المكررة المشروخة والقاعات الخالية وعدم الاهتمام الدولي هو حال استراتيجية الدوحة اليوم.”

الاستراتيجية القطرية لفك الأزمة في أزمة، فالاضرار بالدول الأربع عبر ما يعرف بالأخبار الكاذبة ليس بالاستراتيجية، والازمة حوّلت قطر إلى دولة القضية اليتيمة، الأسطوانة المكررة المشروخة والقاعات الخالية وعدم الاهتمام الدولي هو حال استراتيجية الدوحة اليوم. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) February 18, 2019

ليتصدى له “الرميحي” مذكرا إياه بوضوح الإستراتيجية القطرية التي حظيت باحترام المجتمع الدولي، قائلا:” بل الاستراتجية القطرية واضحة وشفافة ومتواجدة على المنصات الدولية ،اخرها جولات سمو الامير وحضوره مؤتمر ميونخ للأمن ، عكس المتقوقع والمرتبك من الاعلام الاجنبي والمراهق بسياساته واخرها اعادة فتح السفارة بدمشق مع نظام بشار المجرم،!!”.

بل الاستراتجية القطرية واضحة وشفافة ومتواجدة على المنصات الدولية ،اخرها جولات سمو الامير وحضورة مؤتمر ميونخ للأمن ، عكس المتقوقع والمرتبك من الاعلام الاجنبي والمراهق بسياساته واخرها اعادة فتح السفارة بدمشق مع نظام بشار المجرم،!! https://t.co/uIBgiktUx9 — أحمد بن سعيد الرميحي (@aromaihi) February 18, 2019

وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن قد أكد أن بلاده ليس لديها أي مانع من بذل أي جهود لحل الأزمة مع الدول الخليجية الثلاثة (السعودية والإمارات والبحرين) ومصر، مشيرا إلى أن الدوحة طالما نادت هذه الدول بالجلوس إلى طاولة الحوار.

وقال عبد الرحمن، خلال كلمة بمؤتمر ميونخ الدولي للأمن، الأحد، إن “قطر ليس عندها أي مانع من اي جهود لحل الأزمة الخليجية”، مضيفا “طالما نادت قطر دول مجلس التعاون الخليجي للجلوس حول طاولة الحوار لحل هذه الأزمة”.

وتعصف بالمنطقة منذ يونيو/ حزيران 2017، أكبر أزمة شهدها الخليج العربي منذ عقود، حين فرضت أربع دول (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) مقاطعة برية وجوية وبحرية على قطر منذ يونيو/ حزيران 2017، متهمة إياها بـ”دعم الإرهاب”، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى “فرض الوصاية على القرار الوطني القطري والسيادي”.