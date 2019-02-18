“فيديو” مشهد مرعب .. انتحاري يفجّر نفسه في رجال أمن بمصر لاحقوه للقبض عليه

قتل ضابط شرطة من قوات الأمن الوطني واثنين من أمناء الشرطة المصرية في أعقاب تفجير انتحاري نفسه أثناء محاولة القبض عليه بمنطقة الدرب الأحمر بالقرب من الجامع الأزهر بوسط القاهرة مساء الاثنين.



وأصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا أكدت فيه مقتل الضابط والشرطيين وإصابة ضابطين آخرين بالإنفجار.



وقالت الداخلية، في بيان، إنه “فى إطار جهود البحث عن مرتكب واقعة إلقاء عبوة بدائية لاستهداف فوج أمنى أمام مسجد الاستقامة بالجيزة (غرب القاهرة) الجمعة الماضي، أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعة عن تحديد مكان تواجده بمنطقة الدرب الأحمر (وسط القاهرة بالقرب من الأزهر)”.

وأوضحت أن “قوات الأمن قامت بمحاصرته وحال ضبطه والسيطرة عليه، انفجرت إحدى العبوات الناسفة التى كانت بحوزته ما أسفر عن مصرع الإرهابى وأميني شرطة (رتبة أقل من ضابط) وإصابة 3 ضباط آخرين”، قبل أن يتتوفى أحد الضباط متأثرا بجراحه.

ونشرت وزارة الداخلية المصرية مقطع فيديو تداوله الناشطون بكثافة، يظهر لحظة تفجير الإرهابي لنفسه بأفراد الامن بعد أن تمكنوا من الإمساك به خلال محاولته الهرب.

يشار إلى أن هذا ثالث حادث بارز تشهده البلاد خلال 4 أيام، حيث وقع تفجير محدود بالجيزة الجمعة الماضي، وتلاه استهداف “إرهابي” لحاجز أمني في سيناء أسفر عن إصابة ومقتل 15 عسكريا.

والجمعة، قالت الداخلية إنها أحبطت محاولة لاستهداف قوة أمنية بعبوة بدائية الصنع، غرب القاهرة.

والسبت، أعلن الجيش مقتل وإصابة 15 عسكريا بينهم ضابط، والقضاء على 7 مسلحين، إثر تبادل لإطلاق النار عقب هجوم استهدف حاجزا أمنيا شمال سيناء (شمال شرق).