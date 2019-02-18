فيديو| أمام كلّ الموجودين .. مسنّ سعودي يتحرّش بممرضة في أحد المستشفيات!!

تداول ناشطون عبر موقع “تويتر” مقطع فيديو لمسن سعودي يتحرش بإحدى الممرضات أمام أحد المستشفيات السعودية.



ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر المسن السعودي برفقة اثنين آخرين خلال إيقافه إحدى الممرضات وزميلتها في طريق داخلي مؤدٍ للمستشفى، ليقوم بوضع يده على ظهرها وتلمّس جسدها عليه، الأمر الذي دفع رجلاً لآخر لإمساكه ومنعه عن إكمال تحرشه.



وبحسب الفيديو، فقد قام المسن بفعلته على مرآى من الناس .

الواحد صار مايبي يطلع من بيته ولا يروح للاماكن عامة ولا اي مكان عشان مايشوف انحطاط بعض البنات pic.twitter.com/LAk1p9Hg8h — محمد محارب (@xm07rbi) February 19, 2019

ولاقى تصرف المسن استنكارا من قبل المغردين، في حين شن آخرون هجوما على من قاموا بالتقاط الفيديو وامتنعوا عن التدخل لإنقاذ الممرضة.

الشايب هو قليل الحياء اللي ما تربى وهو اللي تعدى عليها — سيف الصويّغ (@hfc_saif) February 19, 2019

ايش ذي القلة الادب والله واضح انه شايب وكبير بالعمر بدل مايكون قدوة يسوي كذا ! — ود (@iiwaaud) February 19, 2019