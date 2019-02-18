فيديو| أمام كلّ الموجودين .. مسنّ سعودي يتحرّش بممرضة في أحد المستشفيات!!

تداول ناشطون عبر موقع “تويتر” مقطع فيديو لمسن سعودي يتحرش بإحدى الممرضات أمام أحد المستشفيات السعودية.
ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر المسن السعودي برفقة اثنين آخرين خلال إيقافه إحدى الممرضات وزميلتها في طريق داخلي مؤدٍ للمستشفى، ليقوم بوضع يده على ظهرها وتلمّس جسدها عليه، الأمر الذي دفع رجلاً لآخر لإمساكه ومنعه عن إكمال تحرشه.
وبحسب الفيديو، فقد قام المسن بفعلته على مرآى من الناس .
ولاقى تصرف المسن استنكارا من قبل المغردين، في حين شن آخرون هجوما على من قاموا بالتقاط الفيديو وامتنعوا عن التدخل لإنقاذ الممرضة.