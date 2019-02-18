طائرة خاصة هبطت في الرياض قادمة من تل أبيب.. هذا ما فعلته في شرم الشيخ للتمويه

نشرت حسابات إسرائيلية خريطة للحركة الجوية كشفت عن هبوط طائرة خاصة في العاصمة السعودية الرياض قادمة من تل أبيب.

وتوضح الخرائط الجوية المنشورة هبوط الطائرة لمدة 5 دقائق فقط بشرم الشيخ قبل استكمال رحلتها للرياض، فيما وصفه الكاتب والباحث الإسرائيلي إيدي كوهين بعملية تمويه.

من جانبه زعم “كوهين” أن من كان على متن هذه الطائرة الخاصة هو بدر العساكر مدير مكتب ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان.

هدهد سليمان: من كان بالطائرة الخاصة هو بدر العساكر مدير مكتب ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان . — ايدي كوهين אדי כהן (@EdyCohen) February 18, 2019

يشار إلى أنه قبل أيام نشرت القناة الثالثة عشرة الإسرائيلية، عن مسؤولين “لم تسمهم” تفاصيل جديدة حول العلاقة السرية بين دول الخليج و إسرائيل، بحسب ما أفادت به مصادر إعلامية متطابقة، و قال دبلوماسيون غربيون للقناة، إنه في بداية العام 2014، هبطت طائرة خاصة على مدرج مطار الرياض، و من نزل من هذه الطائرة كان رئيس الموساد حينها تامير باردو.

وكشفت القناة أن الشخص الذي اجتمع مع رئيس الموساد حينها، باردو، كان الأمير بندر بن سلطان، مستشار الأمن القومي و رجل سر الملك السعودي في تلك الفترة عبد الله بن عبد العزيز.

بالتوازي كشفت القناة العبرية نفسها أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أجرى سلسلة من المحادثات السرية مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.