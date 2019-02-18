يوسف بن علوي
يوسف بن علوي
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“شاهد” يوسف بن علوي يكشف الإختلاف الحاصل بين السلطنة والإمارات وسبب أزمة الخليج

By وطن
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قال وزير خارجية ، يوسف بن علوي، إن السلطنة تختلف مع دولة العربية المتحدة حول .

وأضاف وزير الخارجية العُماني: “ليس هناك خلافات بمعنى الخلافات كما يتم تداوله إعلاميا ولكن هناك تباين بوجهات النظر وهذا طبيعة الحال”.

وقال:”اختلفنا مع على مسألة حرب اليمن؛ لأن موقفنا واضح ومُعلن، فلا ندفع ولا نتسبب بحروب ولا خلافات”. مستدركاً: “هُم لهم رأي يُحترم، ولهم تطلعات وكل انسان له حق ان يكون عنده تطلعات”.

وأوضح في لقاءٍ ضمن برنامج “قصارى القول” على شاشة “روسيا اليوم”:”نحن نعتقد ان هذه التطلعات يجب ان تكون محكومة حتى تتحق. ولا ضير لدينا ان ينتهج الاماراتيون مساراً اخر، وكل منا يجرب مساره”.

وعزا بن علوي ازمة الخليج الى خلافات فكرية وقبلية وليس خلافا ماديا. وقال ان الحل بيد الفرقاء الخليجيين فقط.

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