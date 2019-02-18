“شاهد” يوسف بن علوي يكشف الإختلاف الحاصل بين السلطنة والإمارات وسبب أزمة الخليج

قال وزير خارجية سلطنة عمان، يوسف بن علوي، إن السلطنة تختلف مع دولة الامارات العربية المتحدة حول الحرب في اليمن.

وأضاف وزير الخارجية العُماني: “ليس هناك خلافات بمعنى الخلافات كما يتم تداوله إعلاميا ولكن هناك تباين بوجهات النظر وهذا طبيعة الحال”.

وقال:”اختلفنا مع الإمارات على مسألة حرب اليمن؛ لأن موقفنا واضح ومُعلن، فلا ندفع ولا نتسبب بحروب ولا خلافات”. مستدركاً: “هُم لهم رأي يُحترم، ولهم تطلعات وكل انسان له حق ان يكون عنده تطلعات”.

وأوضح في لقاءٍ ضمن برنامج “قصارى القول” على شاشة “روسيا اليوم”:”نحن نعتقد ان هذه التطلعات يجب ان تكون محكومة حتى تتحق. ولا ضير لدينا ان ينتهج الاماراتيون مساراً اخر، وكل منا يجرب مساره”.

وعزا بن علوي ازمة الخليج الى خلافات فكرية وقبلية وليس خلافا ماديا. وقال ان الحل بيد الفرقاء الخليجيين فقط.