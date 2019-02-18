Galleryالهدهد

“شاهد” وفاة أمير سعودي وإصابة زوجته في “حادثة” أخفاها الإعلام السعودي الرسمي وكشف تفاصيلها مغرّدون

By وطن
0

أعلن السعودي، مساء الاثنين، وفاة رئيس نادي أهلي جدة السابق.

وذكرت وكالة الأنباء “واس” أنه سيصلى على جثمان الأمير، يوم غدٍ الثلاثاء بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة .

وبينما لم تُشر “واس” لسبب الوفاة إلا أن نشطاء ومغرّدين سعوديين، كشفوا سبب الوفاة، وهو حريق اندلع في منزل الأمير عبدالله.

وقالوا إن الحريق تسبب كذلك في إصابات من بينها زوجة الأمير عبدالله، وهي العنود بنت عبدالعزيز آل سديري.

والأمير عبدالله بن فيصل بن تركي الأول بن عبدالعزيز آل سعود، هو الابن الثاني للأمير فيصل، حفيد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود.

وولد الأمير الراحل بالقرب من طريف في منطقة الحدود الشمالية، وترأس نادي الأهلي السعودي لكرة القدم أكثر من مرة، وهو عضو شرف بارز ورئيس سابق لهيئة أعضاء الشرف.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

رئيس أكبر حزب إسلامي بالجزائر يفضح السعودية والإمارات وهذا ما قاله عن مخطط “مبس…

الهدهد

كاتبة سعودية تتطاول على مواطن عُماني وتصفه بـ”الشاذ” .. هكذا جاءها الرّد

الهدهد

طائرة خاصة هبطت في الرياض قادمة من تل أبيب.. هذا ما فعلته في شرم الشيخ للتمويه

الهدهد

كاتب كويتي عن إعلان ابن سلمان الاستثمار بباكستان: فرص ضاعت على أردوغان وسيعض أصابع…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.