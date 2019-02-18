“شاهد” وفاة أمير سعودي وإصابة زوجته في “حادثة” أخفاها الإعلام السعودي الرسمي وكشف تفاصيلها مغرّدون

أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء الاثنين، وفاة الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي رئيس نادي أهلي جدة السابق.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أنه سيصلى على جثمان الأمير، يوم غدٍ الثلاثاء بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

وبينما لم تُشر “واس” لسبب الوفاة إلا أن نشطاء ومغرّدين سعوديين، كشفوا سبب الوفاة، وهو حريق اندلع في منزل الأمير عبدالله.

وقالوا إن الحريق تسبب كذلك في إصابات من بينها زوجة الأمير عبدالله، وهي العنود بنت عبدالعزيز آل سديري.

والأمير عبدالله بن فيصل بن تركي الأول بن عبدالعزيز آل سعود، هو الابن الثاني للأمير فيصل، حفيد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود.

وولد الأمير الراحل بالقرب من طريف في منطقة الحدود الشمالية، وترأس نادي الأهلي السعودي لكرة القدم أكثر من مرة، وهو عضو شرف بارز ورئيس سابق لهيئة أعضاء الشرف.