شاهد| هربا الى لندن .. سعودي يغتصب شقيقته وفتاة أخرى تغيّر جنسها الى شاب!

كشفت شابة سعودية هاربة الى لندن، عن تعرّضها للاغتصاب من أخيها وهي بعمر 8 سنوات، مشيرةً إلى أنّها ظلت تتعرض للتحرش والاعتداء بعد ذلك.

جاء ذلك في برنامج للإعلامي السعودي داوود الشريان، مساء الأحد، في حلقة على قناة ”Sbc“ وإذاعة الرياض الحكوميتين، تناولت دوافع ونتائج هروب الفتيات السعوديات من ذويهن إلى خارج المملكة.



وأظهرت الفتاة التي رمزت لنفسها بـ”ريري” عينيها فقط لكي لا تكشف هويتها، وروت في البداية حكايتها مع الهروب، وطلب اللجوء في لندن، موضحة أنها تعرضت للاغتصاب ، قبل أن تغادر المملكة إلى لندن خشية التوقيف، بعد أن كشفت زميلاتها في الجامعة أنها ناشطة في موقع ”تويتر“ باسم وهمي للدفاع عن حقوق النساء.

كما استضاف “الشريان” في ذات الحلقة شابًا كان في السابق فتاةً قبل أن يغير جنسه وهو الآخر يقيم في لندن.

وروى عبدالله – وهو في الأصل فتاة سعودية تعاني من اضطراب الهوية الجنسية – حكايته مع الهروب إلى خارج المملكة، بعد أن نصحه الأطباء في السعودية عندما كان فتاةً بإجراء عملية تصحيح جنس، ففضل إجراءها في الخارج لصعوبة تغيير هويته الجنسية في دائرة الأحوال المدنية، رغم تشكيك المتحدث الرسمي للأحوال المدنية، محمد الجاسر بادعاءاته.

كما تحدث شخص آخر يُدعى “بندر” عن دوافع هروب زوجته إلى أستراليا، وطلب اللجوء، رغم حصولها على موافقة للابتعاث في الجامعات الأسترالية، عازيًا قرار الزوجة، التي لم تظهر في البرنامج، إلى تحريض آخرين التقت بهم في أستراليا.وفق قوله

وأثارت الحلقة جدلاً بين المغرّدين السعوديين.

والله مافتح البرنامج داود الشريان سوا لمقاصد خبيثه نحن ندافع عن سمعتنا وسمعة بلدنا وهذا يستضيف كل لاقط وساقط لتشويه سمعة المجتمع اللهم كفنا شره بماشئت — عبد الرحيم الشمالي (@6278880ffc1a4a0) February 18, 2019

1)حسبنا الله ونعم الوكيل هذه حالات خاصة وشاذه ولا يجب عرضها على العامة لكي لا يستمرؤ الآخرين ويعتبرها طبيعية امل ان لا تكون القناة نسخة القناة سيئة السمعة بالصوت والصورة mbc اتقوا الله ولا تنشروا الرذيلة مهما كانت اسبابها — ahmed alsharif (@ahmed_a_sh17) February 18, 2019

يا ناس وضع إعلامنا مزري

قنوات الاعداء 24 ساعه تسيئ للوطن

وهذا شاد حيله معاهم ، ومع مين ! مع وحده لا تحترم الوطن ولا شعبه •



والله لو عندي سلطه لمشيك على يديك ورجيلك حافي على الاسفلت في عز القايله 👊🏻 — ماجد الماجد (@waleef994) February 18, 2019

برنامج تهريج ويجب ايقاف التهريج والمهرج — Saudi creators (@saudicreators) February 17, 2019

جايب لي وحده تقول انا اغتصبني اخوي وش قله الحيا عندك ياداود الشريان وش التخلف اللي قاعد يصير عندنا الله يفكنا شرك وحسبي الله ونعم الوكيل — ﮼ 🇸🇦 ﮼الشمري 🇸🇦 (@dd1etm) February 17, 2019

اتكلم عن نوعية الموضوع الي طرحه بشكل عام ما ينفعنا بشيء ابداً … بس بلبله على الفاضي في موضوع مايشكل 10٪ من منظومتنا الاجتماعيه — حول العالم (@ksaadvertisemen) February 18, 2019

وكانت تقارير إعلامية أمريكية قالت إن 1000 امرأة سعودية تحاولن الفرار من المملكة كل عام.

وأضافت أن وزارة الداخلية السعودية كشفت مؤخراً عن تطبيق يسمح للرجال بمراقبة محاولة السعوديات الفرار ورصد تحركات المرأة الخاضعة لوصايتهم، سواء داخل المملكة أو خارجها.

وحسب موقع «Thisisinsider» الأمريكي، فإن السعوديين يستخدمون تطبيقاً يدعى «أبشر»، من إحدى خصوصياته المثيرة للجدل السماح للرجال برصد تحركات النساء «الخاضعات لوصايتهم»، خصوصاً محاولتهن مغادرة المملكة.

وعلى الرغم من سياسة الانفتاح التي انتهجتها السعودية منذ وصول الأمير محمد بن سلمان إلى مركز القرار، فإنَّ وضع المرأة في المملكة يثير انتقادات حقوقية دولية كثيرة، حيث لا يمكنها فتح حساب مصرفي باسمها، وراتبها يعود لوليها، ولا يمكنها مغادرة البلاد من دون موافقة من وصيها.