شاهد| راقصة في مصر تتجرّأ أمام الكاميرا بفعلٍ “فاضح” مع طبيبها الخاص!

تصرف غريب وعجيب قامت به الراقصة الروسية جوهرة، بعد نشرها عبر كافة صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى، فيديو “غريب”، أثناء قيام أحد الأطباء بإعطائها “حقنة”.

ونال الفيديو انتشارا كبيرا خلال ساعات، وأصبح مادة للسخرية، وساعات قليلة سيتحول إلى “ترند” كالعادة.

ولم توضح جوهرة أسباب الحقنة، وهل لمواجهة مرض معين، أم أنها مجرد حقنة “فيتامينات” مثلا، اعتادت أخذها، وقررت مشاركة جمهورها هذه اللحظة، أم تعب مفاجئ داهمها، حاولت التخلص من التوتر بتصوير نفسها.

وغلب على تعليقات متابعي “جوهرة” السخرية، فيما وصف البعض ما قامت به بالفعل الفاضح.





جدير بالذكر أن السلطات المصرية سبق واعتقلت الراقصة جوهرة بسبب فيديو انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي وهي ترقص في لباس جريء على أغنية “مهرجان لأ”.