“شاهد” الداعية الكويتي مشاري العفاسي منهمكا في أكل “الجراد”: أطعم وألذ من “الجمبري”

نشر المنشد والداعية الكويتي مشاري العفاسي مقطع فيديو عبر صفحته على موقع التدوين المصغر “تويتر” وهو يأكل “الجراد” مبدياً سعادة كبيرة بتناوله هذه الأكلة.

وعلق “العفاسي” على الفيديو الذي رصدته “وطن” بالقول:” وجبة الجراد النادرة”، حيث بدأ منهمكاً في أكل وجبة الجراد، بينما كان أحد جلسائه يقوم بتصويره ويسأله عن رأيه فى وجبة الجراد.

وخلال الفيديو، اعتبر “العفاسي” أن طعم الجراد أطعم وألذ من طعم الروبيان “الجمبري”.

وتفاعل متابعو الشيخ مشاري بن راشد العفاسي، مع مقطع الفيديو، ومنهم من سأل عن طعم الجراد، وآخرون أبدوا استغرابهم نظراً لعدم معرفتهم قبل ذلك بإمكانية أكل الجراد.