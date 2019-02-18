مشاري العفاسي
Videoالهدهد

“شاهد” الداعية الكويتي مشاري العفاسي منهمكا في أكل “الجراد”: أطعم وألذ من “الجمبري”

By خاص "وطن"
0

نشر المنشد والداعية الكويتي مقطع فيديو عبر صفحته على موقع التدوين المصغر “تويتر” وهو يأكل “” مبدياً سعادة كبيرة بتناوله هذه الأكلة.

وعلق “العفاسي” على الفيديو الذي رصدته “وطن” بالقول:” وجبة الجراد النادرة”، حيث بدأ منهمكاً في أكل وجبة الجراد، بينما كان أحد جلسائه يقوم بتصويره ويسأله عن رأيه فى وجبة الجراد.

وخلال الفيديو، اعتبر “العفاسي” أن طعم الجراد أطعم وألذ من طعم الروبيان “”.

وتفاعل متابعو الشيخ مشاري بن راشد العفاسي، مع مقطع الفيديو، ومنهم من سأل عن طعم الجراد، وآخرون أبدوا استغرابهم نظراً لعدم معرفتهم قبل ذلك بإمكانية أكل الجراد.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

انزعاج وقلق بين النخب الكويتية بسبب موقف “ابن سلمان” من حلّ الأزمة…

الهدهد

“فضيحة وصدمة” تهز وزارة الدفاع الكويتية.. هذا ما كشفه مصدر مطّلع

الهدهد

المرتزقة “شيرين سباهي” تُسيء مجدداً لعُمان والكويت.. والسبب فوز قطر بكأس…

الهدهد

كاتب كويتي يلجم أنور قرقاش: ترتكبون الموبقات وتحيكون المؤامرات وتتهمون غيركم بها

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.