بعد أيام من تدشين ابن سلمان محمية “شرعان”.. “شاهد” سعوديون لاحقوا غزلانها واصطادوها

بعد أقل من أسبوع من تدشين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمحمية “شرعان” كمحمية حكومية وإطلاق عدد من الغزلان لحمايتها من الانقراض، أثار صيادون سعوديون، موجة غضب في البلاد، بعدما وثقت صور ومقاطع فيديو قيامهم باصطيادها.

وتداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”، صورًا ومقاطع فيديو لمطاردة الغزلان والوعول، حيث ظهر في مقطع فيديو أحد الصيادين وهو يطارد غزالا محاولا دهسه.

كما أظهرت إحدى الصور، قيام شخص بربط وعلاً في القسم الخلفي من سيارته، وسط تأكيدات من المغردين بكون الوعل من وعول المحمية الطبيعية الجديدة.

#محمية_شرعان_الطبيعية_في_العلا



صورتين بينهم 5 ايّام:

الأولى: إطلاق ولي العهد لوعلٍ عربي.

الثانية: إطلاق النار عليه من ثورٍ عربي! pic.twitter.com/tm6AbZaycD — جبير بن جبير 🇸🇦 (@JOBAIRBINJOBAIR) February 16, 2019

تداول الصور والفيديوهات دفع رواد “تويتر” بشن هجوم على الصيادين مطالبين بمحاسبتهم وتشديد القوانين والعقوبات عليهم.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، دشن الأحد الماضي، محمية ”شرعان“ الطبيعية في شمال المملكة، بإطلاق عشـرة ”وعـول“، وعشـرة مـن طيـور النعـام أحمـر الرقبـة، و20 غزالًا في المحمية، حيث تواجه هذه الأنواع المحلية تھديدات عديدة، وتتناقص أعدادھا بتسارع في مواطنھا الطبيعية.

لكن حيوانات المحمية الجديدة تحولت إلى هدف للصيادين في المنطقة سريعًا، إذ بدأوا بمطاردتها واصطيادها متحدين القوانين التي تحظر الصيد في المحميات وتفرض عقوبات بالسجن والغرامة على المخالفين.

وفي ذات السياق تلقت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وهيئة الحياة الفطرية، العديد من بلاغات السعوديين للتحقيق في صحة مقاطع الفيديو والصور المتداولة.